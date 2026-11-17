RWB начала сотрудничать с сервисом «Литнет». Независимые авторы смогут размещать свои произведения в каталоге приложения «WB Книги». Об этом сообщила пресс-служба RWB.

До середины ноября интеграция доступна в режиме закрытого тестирования для ограниченной группы авторов «Литнет». Команды проверят работу технических процессов, соберут обратную связь и при необходимости доработают функционал. После тестирования все авторы «Литнет», у которых подключена монетизация, смогут интегрироваться в каталог «WB Книги» через личный кабинет сервиса.

Сотрудничество с «Литнет» позволит расширить представленность независимых авторов в каталоге «WB Книг», а авторам — получить дополнительный канал для привлечения аудитории и монетизации произведений.