Еда за татуировку: зачем бренду клиент с логотипом на теле

В не столь далеком 2018 году российский Domino's запустил акцию: татуировка с логотипом на видном месте давала право на 100 бесплатных пицц ежегодно в течение 100 лет. Кампания должна была продлиться три месяца, однако из-за ажиотажа ее остановили уже через пять дней. За это время татуировки сделали 381 человек, а в салонах выстраивались очереди. Однако в 2023 году компания закрыла российские точки и объявила о банкротстве. В итоге, Участники остались с татуировками, но без обещанной пиццы.



Акция способна привлечь колоссальное внимание всего за несколько дней, но вот обязательства остаются с компанией на десятилетия. Почему внимание не равно коммерческой эффективности, Sostav объяснил Денис Селезнев, основатель федеральной сети доставки суши и роллов «Доставка Kaifa».

Всегда находится тот, кто согласится

В России, согласно исследованию «Выберу.ру» за сентябрь 2026 года, татуировки есть у 14% опрошенных 25−65 лет, и еще 16% планируют сделать татуировку или пирсинг либо допускают такую возможность.

Но татуировка по собственному выбору и логотип компании — разные решения. В акции их сближает награда: Domino's предлагал до 10 000 пицц за весь срок на человека. Ценность зависела от частоты использования.

Мотивы различаются: принадлежность к сообществу или выгода. Так, Reebok в 2014 году предложил награду за татуировку на соревнованиях Tough Viking в Стокгольме, причем победителя определяли по размеру рисунка. Сеть «Ё» (бывшая «Ёбидоёби») предлагала за татуировку с логотипом бренда бесплатный сет роллов раз в месяц пожизненно.



Участие не доказывает лояльность: нужны данные об отношении к бренду до и после акции, повторных покупках и рекомендациях.

Почему такие акции становятся вирусными

Еда за татуировку сочетает неожиданное действие и эмоциональную реакцию. Джона Бергер и Кэтрин Милкман в исследовании What Makes Online Content Viral (Journal of Marketing Research, 2012) проанализировали почти 7 000 публикаций The New York Times за три месяца и провели эксперименты. Оказалось, что удивление, восхищение, тревога и гнев способствуют распространению сильнее, чем эмоции низкой интенсивности, например, грусть. Учитывались также интерес к теме и размещение.

Это помогает объяснить эффект Domino's: одни удивлялись выгоде, другие не понимали готовности нанести логотип на тело. Обе реакции становились поводом для обсуждения. Об акции написали российские СМИ, Fortune, BBC и Euronews. Но без данных о контактах, расходах и пересечении аудиторий нельзя сравнить охват с рекламой.

Фотографии участников создают дополнительные контакты с брендом. Согласно Nielsen Trust in Advertising 2021, в исследовании по 56 странам 88% опрошенных больше всего доверяют рекомендациям знакомых. Однако фото татуировки не обязательно является рекомендацией: человек может просто демонстрировать получение вознаграждения. Вирусность показывает распространение информации, но не число последующих покупок.

Что бренд получает на самом деле

Результат — внимание: публикации, уникальный охват, поисковый интерес, упоминания. Но рекламный контакт возникает, только если человек увидел рисунок и распознал бренд. Публикации ради награды нельзя считать добровольными рекомендациями.

Показателен Harley-Davidson: поклонники десятилетиями наносили его символику как знак принадлежности. Дэвид Аакер в книге «Создание сильных брендов» рассматривал марку как пример связи бренда с самоидентификацией потребителей. Но добровольная татуировка и рисунок за бесплатный продукт отражают разную мотивацию. Число татуировок не заменяет метрики лояльности и повторных покупок.

Когда вирусная акция становится репутационным риском

Риск возникает при расхождении ожиданий участников с действиями компании. Например, изменение условий. Domino's выдавал промокоды с 2018 по 2022 год, затем они перестали работать. Один из участников потребовал исполнения обещания через суд. В марте 2026 года суд отказал в иске, так как правила позволяли изменить или прекратить акцию, отдельного соглашения с клиентом не было. Но юридическое право прекратить акцию не отменяет разочарования участников.

Изменение публичного образа бренда может иметь негативные последствия и для инициаторов таких изменений. В феврале 2019 года российское подразделение Reebok запустило кампанию «Ни в какие рамки» — адаптацию глобальной Be More Human, одним из слоганов которой был «Never Apologise for Being Strong». Российская версия сопровождалась провокационными лозунгами, один из которых вызвал массовую критику в соцсетях. Компания удалила спорные публикации, а международный офис заявил, что не согласовывал такую реализацию кампании. Вскоре ведущий специалист по маркетингу Reebok Russia Александр Голофаст, отвечавший за проект, покинул компанию.

Хотя данных о реакции владельцев татуировок Reebok в открытом доступе нет, символ бренда остается на теле, даже когда его публичный образ меняется.

Долгосрочные последствия, которые сложно предусмотреть

Акция длится дни, а татуировка и ожидание награды остаются на годы. Domino's снова попал в новости из-за суда в марте 2026-го — примерно через восемь лет после запуска. Сначала новостью стало обещание, затем — его неисполнение. Повторное внимание не обязательно полезно.

В исследовании A Coal in the Heart: Self-Relevance as a Post-Exit Predictor of Consumer Anti-Brand Actions установили связь: чем сильнее отношения с брендом включены в представление человека о себе, тем вероятнее негативные действия после разрыва — например, жалобы и отрицательные отзывы.

В исследовании 2025 года в European Journal of Marketing отражено, что чувство предательства любимым брендом, и связанный с ним стыд, участвуют в формировании желания мстить компании и распространять негативные отзывы.

Работы не исследовали татуировки и не предсказывают реакцию участников. Но показывают потенциальный риск: разочарование в бренде, связанном с самоидентификацией, может стать личным конфликтом.

Стоит ли оно того?

Domino's обещал до 100 пицц в год на 100 лет. Необходимо различать 381 человека, сделавшего татуировку, и лимит в 350 участников, имевших право на награду. Если все 350 полностью использовали бы предложение, обязательства составили бы до 35 000 пицц ежегодно и 3,5 млн за сто лет.

Это сценарный максимум, а не фактические затраты: частота использования, срок участия и себестоимость неизвестны. В бюджет должны входить производство, упаковка, логистика и дополнительные операционные расходы. Розничная цена не равна затратам бизнеса, а будущие расходы нужно дисконтировать.

Оценивать нужно и коммерческую отдачу: новые заказы, повторные покупки, привлечение клиентов и изменения доверия. В январе 2026 года британский Институт практиков рекламы (IPA) проанализировал 812 кампаний за 1998−2024 годы. Среди коммерческих кампаний с очень значительным ростом доверия 93% сообщали как минимум об одном очень значительном бизнес-эффекте — например, росте продаж, доли рынка или прибыли. В общей выборке коммерческих кампаний таких было 66%.

Разница в 27 п. п. означает связь, но не причинность; переносить выводы на тату-акции нельзя. Открытых данных о дополнительных продажах Domino's нет, поэтому рентабельность неизвестна.

Для проверки окупаемости надо сопоставить совокупные затраты с дополнительной валовой прибылью, учитывая и замену платных заказов бесплатной пиццей. Ключевой вопрос: сколько дополнительных покупок нужно для покрытия расходов и долгосрочных обязательств. Охват этого не показывает.

Что работает вместо татуировки

Вовлечь аудиторию без необратимых действий могут неожиданные коллаборации, флешмобы, челленджи и ограниченные по времени предложения. Фиксированные сроки и бюджеты позволяют оценить обязательства. Продажи при этом не гарантированы.

Другой путь — развивать сообщество, в котором люди добровольно используют символику бренда. Но, как показывает Harley-Davidson, такие отношения формируются годами.

Выбирать механику нужно исходя из цели. Известность оценивают по охвату и запоминаемости, привлечение — по новым клиентам и стоимости их привлечения, лояльность — по повторным покупкам и изменению отношения к бренду. Domino's получил внимание СМИ и участников, но спустя годы столкнулся с судебным спором; данных для сопоставления коммерческой отдачи и долгосрочных расходов нет.

Главный вопрос — несколько людей согласится нанести логотип на тело, а какой измеримый результат бренд получит в обмен на свои обязательства. Вирусность измеряют днями, последствия — годами.