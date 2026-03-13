Dyson доверила Omnicom медиапланирование и закупку рекламы

Dyson назначила Omnicom Media Group своим глобальным партнером по медиапланированию и закупке рекламы по итогам международного тендера. Ранее этим проектом занималась IPG Mediabrands, выигравшая конкурс в 2021 году, пишет Campaign.

Стоимость рекламного аккаунта составляет более $500 млн в год. По данным COMvergence, глобальные рекламные инвестиции Dyson в 2025 году составили $502 млн.

В тендере также участвовали WPP и Publicis Groupe. Внутри Omnicom эту победу назвали одним из ключевых достижений после интеграции Interpublic Group.

Работа над аккаунтом будет организована через межагентскую модель, объединяющую экспертизу различных медийных брендов группы и ориентированную на использование данных, решений в области идентификации и продвинутой аналитики.

При этом Publicis Media продолжит обслуживать медиа-аккаунты Dyson в Китае и Гонконге, поскольку эти рынки не были включены в тендер. До победы IPG Mediabrands в 2021 году глобальным медиабизнесом бренда почти восемь лет занималась Mindshare.

Ранее основатель WPP Мартин Соррелл назвал слияние Omnicom и IPG защитной мерой, а не стратегической.