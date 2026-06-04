Подборка тендеров: РЖД, НСПК, «Мерлион» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут РЖД, картографический сервис «2ГИС», Московский фонд реновации, агентство «СберМаркетинг», Национальная система платежных карт (НСПК), видеоплатформа «VK Видео», телекоммуникационная компания «Вымпелком», производитель молочных продуктов и детского питания «Логика молока» (экс-Danone в России), маркетплейс Ozon и дистрибутор компьютерной и бытовой техники «Мерлион». Сроки подачи заявок завершаются 10−24 июня.



РЖД. Компания ищет исполнителя, который займется декорированием подвижного состава к знаменательным датам, а также в рамках тематических праздников, форумов, сетевых мероприятий и сезонных оформлений. Цена лота — 142,1 млн руб. Конкурс проводится для представителей малого и среднего бизнеса.

Заявку можно подать до 10:30 по московскому времени 15 июня 2026 года. Результаты огласят 13 июля того же года.

«2ГИС». Картографический сервис заинтересован в услугах по подбору авторов, написанию текстов, созданию видеоматериалов и иллюстраций для маркетинговых целей. Цена лота — 56,3 млн руб. Нужно подписать соглашение о неразглашении.

Заявок ждут до 12:00 по московскому времени 10 июня 2026 года. Оглашение результатов запланировано на 10:00 по московскому времени 30 июня того же года.

Московский фонд реновации. Организация ищет исполнителя, который займется созданием и размещением информационных материалов на цифровых щитах, ситибордах и суперсайтах. Цена лота — 49,8 млн руб.

Участники закупки не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Заявку можно прислать до 8:30 по московскому времени 19 июня 2026 года. Итоги подведут 25 июня того же года.

Также фонд заинтересован в услугах по размещению рекламы в интернете для продвижения своих объектов. Цена лота — 48,8 млн руб. Заявку можно подать до 8:30 по московскому времени 15 июня 2026 года. Результаты огласят 19 июня того же года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения по производству видеокейсов для отраслевых премий, фестивалей и конкурсов. Срок действия договора: один год с даты заключения. Предельная сумма соглашения: 9,5 млн руб.

Видеоролики должны отражать структуру кейса, принятую на отраслевых фестивалях; профессионально демонстрировать бизнес-контекст, креативное решение, медиастратегию, ход реализации и измеримые результаты; ориентироваться на жюри отраслевых премий и фестивалей и соответствовать их ожиданиям по уровню качества.

Заявки ждут до 15:00 по московскому времени 12 июня 2026 года. Результаты огласят в 15:00 по московскому времени 24 июня того же года.

НСПК. Предприятие проводит процедуру RFI с целью изучения рынка услуг на адаптацию/ресайзы рекламных материалов различных форматов для размещения на медиаинвентаре.

Организация запрашивает цены на разработку анимированных и статичных мастер-баннеров, их адаптацию по техническим требованиям для размещения на медиаинвентаре, а также цены на анимацию логотипов и статичных элементов брендирования, разработку аудиороликов и проч.

Окончание подачи заявок — в 16:00 по московскому времени 24 июня 2026 года. Оглашение результатов — в 23:59 по московскому времени 24 июня того же года.

«VK Видео». Платформа запрашивает предложения по созданию и ведению сети брендированных видеоаккаунтов, производству и публикации коротких видеороликов, передаче прав на созданные материалы и аккаунты, а также предоставлению отчетности и закрывающих документов. Подача заявок — до 11:00 по московскому времени 16 июня 2026 года.

«Вымпелком». Телекоммуникационная компания выбирает поставщика услуг по дизайну и изготовлению рекламных материалов, ресайзов для различных форматов рекламных кампаний (tv и non-tv). Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участник предоставляет первичное коммерческое предложение, на втором — выполняет тестовое задание.

Заявку можно подать до 18:00 по московскому времени 15 июня 2026 года.

«Логика молока». Производитель молочных продуктов объявил тендер на документальное оформление рекламных активаций в ретейле. Закупочная процедура проводится в два этапа: первый этап — квалификационный этап и запрос коммерческих предложений, второй — запрос улучшенных предложений.

Заявок ждут до 19:00 по московскому времени 11 июня 2026 года.

Ozon. Маркетплейс анализирует рынок инфлюенс-агентств в Казахстане и просит исполнителей прислать презентацию с релевантными кейсами за последние два-три года. Компания ждет заявок до 18:00 по московскому времени 15 июня 2026 года.

«Мерлион». Дистрибутор выбирает инфлюенс-агентство в категории «Бытовая техника». Компания ищет поставщика, обладающего необходимой экспертизой и ресурсами, для долгосрочного стратегического партнерства по продвижению продукции посредством интеграций в контент блогеров и лидеров мнений. Сроки работ: июнь 2026 года — июнь 2027-го.

Агентству нужно будет разработать концепцию присутствия брендов в сфере инфлюенс-маркетинга, подобрать инфлюенсеров, организовать и контролировать размещения, обеспечить производство контента для посевов. Также в числе задач — аналитика и оптимизация кампаний, работа с перформанс-механиками, предоставление отчетности.

Прием заявок — до 14:00 по московскому времени 11 июня 2026 года.

Также «Мерлион» выбирает инфлюенс-агентство в категории «Электроника и энтерпрайз». Сроки работ в рамках тендера: июнь 2026 года — июнь 2027-го.

Исполнителю предстоит разработать концепцию присутствия брендов в сфере инфлюенс-маркетинга, подобрать блогеров, организовать и контролировать размещения, обеспечить производство контента для посевов, проводить аналитику и оптимизацию кампаний, работать с перформанс-механиками и предоставлять отчетность.

Заявку можно прислать до 14:00 по московскому времени 11 июня 2026 года.