Подборка тендеров: Т2, «Супер Лента», Lamoda и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут телеком-компания «Ростелеком» и принадлежащий ей оператор мобильной связи и интернет-услуг Т2, а также еще один оператор — «Билайн», платформа «VK Видео», «Т-Банк», Национальная система платежных карт (НСПК), Музей-заповедник «Павловск», формат «Суперлента» ретейлера «Лента», фэшн-ретейлер Lamoda, сеть магазинов «Детский мир», автоторговая компания «Авилон», автобренд Esteo и ИТ-холдинг Т1. Сроки подачи заявок завершаются 15−29 июня 2026 года.

Т2. Оператор проводит тендер на оказание услуг по организации и проведению маркетинговых исследований. Закупка разделена на два лота и предусматривает выбор подрядчиков для проведения исследований в потребительском и корпоративном сегментах.

В рамках первого лота агентству предстоит заниматься организацией и проведением количественных маркетинговых исследований. Его стоимость составляет 240 млн руб.

Еще один лот посвящен исследованиям в B2B-сегменте. Подрядчик будет отвечать за проведение маркетинговых исследований, связанных с корпоративной аудиторией и бизнес-клиентами оператора. Стоимость лота — 30 млн руб.

Прием заявок по обоим лотам продлится до 18:00 по московскому времени 23 июня 2026 года.

«VK Видео». Платформа ищет подрядчика для создания оригинального аудиовизуального произведения для .

Исполнителю предстоит разработать и произвести оригинальный аудиовизуальный контент в соответствии с требованиями заказчика. Подробные параметры проекта будут определены в рамках закупочной процедуры.

Сумма закупки составляет 30 млн руб.

Прием заявок завершится в 14:00 по московскому времени 15 июня 2026 года.

«Т-Банк». Банк проводит тендер на оказание услуг по созданию маркетинговых материалов для B2B-сегмента.

Подрядчику предстоит заниматься разработкой презентационных материалов для внешней дистрибуции, включая подготовку текстов, дизайн и верстку. В перечень задач также входят создание HTML-рассылок, разработка 3D-изображений для маркетинговых материалов, создание лендингов, визуальных и текстовых концепций баннеров, а также диджитал-открыток к праздничным поводам.

Одним из ключевых требований к участникам является наличие подтвержденного опыта по каждому направлению работ: не менее трех реализованных кейсов за последние два года по разработке презентаций, e-mail-рассылок, 3D-визуализаций, лендингов, баннерных концепций и диджитал-открыток.

Согласно документации, победителей может быть до трех, а чтобы попасть в список лидеров нужно также набрать не менее 70 баллов за каждое из трех тестовых заданий по материалам заказчика.

Начальная максимальная цена закупки составляет 12 млн руб. с НДС. У трех победителей будут разные лимиты: 5 млн руб., 4 млн руб. и 3 млн руб.

Прием заявок продлится до 18:00 по московскому времени 19 июня 2026 года. Плановая дата подведения итогов — 18 августа 2026 года.

НСПК. Разработчик платформы «Мир» ищет подрядчика для организации и проведения серии из трех ИТ-митапов бренда «Мир Plat.Form». Цель — укрепить узнаваемость технологического бренда среди разработчиков и ИТ-специалистов middle+ уровня, а также сформировать комьюнити вокруг платформы.

Будущему исполнителю предстоит разработать креативную концепцию и единый визуальный стиль для трех мероприятий: два гибридных митапа в Москве на 160 человек и один офлайн в Томске на 130 человек. Кроме того, подрядчик должен будет подобрать и арендовать площадки с учетом технических требований, запустить рекламную кампанию для привлечения целевой аудитории, организовать полный цикл технического и сценарного сопровождения, кейтеринг, производство сувенирной продукции и онлайн-трансляцию с записью докладов для гибридных митапов.

Максимальный бюджет контракта — 11,7 млн руб. (с НДС). Срок действия договора — с 2 июля по 31 декабря 2026 года.

Прием заявок открыт до 14:00 по московскому времени 24 июня 2026 года.

Музей-заповедник «Павловск». Учреждение запустило открытый конкурс на разработку фирменного стиля и брендбука. Музею нужна полноценная визуальная идентичность, которая сохранит связь с историческим наследием дворцово-паркового ансамбля, но при этом будет актуальной, масштабируемой и узнаваемой для разных аудиторий — от посетителей до партнеров.

Подрядчику предстоит: провести предпроектное исследование (анализ аудитории, конкурентов, трендов музейного брендинга), разработать платформу и позиционирование бренда, создать три концепции фирменного стиля с последующей доработкой лучшей. В финале — полный набор элементов: логотип (включая анимированную версию), шрифты, цвета, градиенты, пиктограммы, паттерны, фотостиль, маскот (2D и 3D), дизайн-макеты для десятков носителей. Также нужно разработать систему брендирования Детского творческого центра и подготовить интерактивный брендбук с передачей всех исходных файлов.

Начальная (максимальная) цена контракта — 10 млн руб. Срок действия контракта — до 31 декабря 2026 года.

Прием заявок продлится до 24 июня 2026 года.

«Ростелеком». Телеком-компания начала открытый предквалификационный отбор подрядчиков для организации и проведения трекинговых волновых исследований на 2026−2029 годы. Документация по закупке предоставляется только после подписания соглашения о неразглашении (NDA).

Прием заявок на участие в предквалификации завершится в 17:00 по московскому времени 19 июня 2028 года.

«Лента» проводит первый этап предквалификационного отбора на разработку брендбука для сети супермаркетов «Супер Лента». Компания ищет подрядчика, который сможет обновить и систематизировать визуальную идентичность бренда: сохранить узнаваемость, но сделать визуальный язык более цельным, современным и эмоционально выразительным, а также сформировать единую стандартизированную систему управления визуальными коммуникациями.

Будущему исполнителю предстоит провести анализ текущего гайдбука, рынка и конкурентов, разработать две-три концепции развития визуальной системы с демонстрацией на ключевых носителях, доработать выбранную концепцию, создать полный брендбук с правилами использования логотипа, цветовой палитрой, шрифтами, паттернами, tone of voice, фотостилем, а также разработать принципы оформления пространства (фасады, навигация, кассовая зона), коммуникационных материалов (POSM, плакаты, акции), digital-среды (сайт, соцсети, e-mail) и наружной рекламы.

Первый этап — предквалификация — анкетирование. По его результатам участники могут быть приглашены на следующие этапы конкурса с творческим и коммерческим предложениями.

Прием заявок (анкет) продлится до 16:30 по московскому времени 17 июня 2026 года.

Lamoda. Фэшн-ретейлер отбирает креаторов для создания UGC-роликов в поддержку собственных торговых марок (СТМ) для продвижения в социальных сетях. Полная тендерная документация предоставляется после подписания NDA.

Прием предложений завершится в 16:00 по московскому времени 17 июня 2026 года.

«Детский мир». Ретейлер проводит открытый запрос предложений на разработку креативной концепции 360 для рекламной кампании «Месяц распродаж». Компания ищет подрядчика, который предложит сильную, цельную и масштабируемую идею, способную объединить все каналы коммуникации и эффективно работать в детской рознице.

Будущему исполнителю предстоит разработать концепцию (включая визуальный язык, tone of voice, сценарии и принципы адаптации под разные носители), представить ее в формате презентации (PDF, Figma, PPT). Тендер проходит в два этапа: первый — подача идей, второй — доработка и коммерческое предложение для финалистов.

В портфолио участников должны быть реализованные проекты, в команде — копирайтер и арт-директор. Опыт работы с детской розницей будет преимуществом.

Прием предложений продлится до 14:00 по московскому времени 29 июня 2026 года.

«Билайн» объявил тендер на подготовку презентаций для направления больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) в 2026−2028 годах.

Подрядчику предстоит разрабатывать презентационные материалы в соответствии с корпоративным стилем компании и с опорой на актуальные тренды визуальных коммуникаций. В числе задач — создание концептуальных и операционных презентаций в области больших данных и ИИ, адаптация материалов под различные форматы и аудитории, а также обеспечение высокого качества визуального оформления.

Прием предложений открыт до 14:00 по московскому времени 19 июня 2026 года.

Esteo. Автобренд ищет подрядчика для организации пресс-тура. Будущему исполнителю предстоит обеспечить полный цикл организации мероприятия, включая логистику, программу тест-драйвов и работу с журналистами. Среди обязательных требований — наличие в штате инструкторского состава (9 инструкторов, шеф-инструктор и тест-драйв-директор), а также подтвержденный опыт организации тест-драйвов для СМИ в интересах автомобильных брендов с января 2024 года по настоящее время.



Тендер проходит в несколько этапов: сначала — сбор NDA и анкет, затем допуск к техническому заданию, подача коммерческих предложений, при необходимости — технические брифинги, после чего проводятся раунды торгов.

Прием заявок продлится до 18:36 по московскому времени 18 июня 2026 года.

Холдинг Т1. Компания ищет подрядчика для разработки и продвижения креативной активации в поддержку HR-бренда компании.

Задача исполнителя — придумать и реализовать интерактивную механику в интернете, которая мотивирует ИТ-специалистов проголосовать за Т1 в рейтинге работодателей hh.ru 2026 года, а также провести платную рекламную кампанию по ее продвижению.

Среди требований к участникам — опыт в HR-маркетинге для ИТ-компаний от двух лет, портфолио из не менее 10 реализованных кейсов для крупных федеральных компаний за 2024−2025 годы, а также опыт разработки геймификаций и креативных механик в соцсетях.

Прием заявок завершится до 18:00 по московскому времени 22 июня 2026 года.

«Авилон» проводит тендер на закупку услуг контекстной рекламы для продвижения своих автомобильных брендов.

Подрядчику предстоит взять на себя полный цикл performance-маркетинга: стратегическое планирование рекламных кампаний, настройку и оптимизацию контекстной рекламы в поиске и сетях, ретаргетинг, подготовку рекламных материалов, а также сквозную аналитику с прозрачной отчетностью.

Рекламные бюджеты варьируются от 50 тыс. до 3 млн руб. в месяц в зависимости от бренда. Договор рамочный, сроком на один год с фиксацией агентских комиссий на весь период. Среди ключевых критериев выбора — качество и стоимость лидов, прозрачность финансовой модели и опыт в performance-маркетинге.

Прием предложений продлится до 15:00 по московскому времени 19 июня 2026 года.