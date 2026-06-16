Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.06.2026 в 16:40

«Дымов» тестирует новый формат розницы

Компания открыла пилотную точку на Москворецком рынке и оценивает перспективы масштабирования формата

Производитель мясной продукции «Дымов» вернулся к развитию собственной розничной сети. В апреле компания открыла пилотный магазин нового формата на Москворецком рынке в Москве. Торговая точка площадью 16 кв. м предлагает более 100 наименований собственной продукции, включая колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Об этом сообщает Shopper’s.

Как пишет издание, это не первая попытка компании развивать фирменную розницу. Управляющий партнер Retaility Дмитрий Токарев отметил, что около десяти лет назад «Дымов» уже открывал собственные магазины, в том числе рядом с производственными площадками.

По словам представителя компании, ранее сеть включала широкий ассортимент товаров, однако в новом формате акцент сделан исключительно на мясной гастрономии.

Компания планирует развивать магазины преимущественно на продовольственных рынках Москвы. В «Дымове» объясняют такой выбор особенностями покупательского поведения: посетители рынков приобретают продукты разных категорий и готовы выбирать специализированные торговые точки. По мнению компании, магазин мясных деликатесов органично дополняет ассортимент рынка и привлекает целевую аудиторию.

Новый проект должен помочь оценить эффективность формата, покупательский спрос и востребованность ассортимента. Дальнейшие решения по развитию сети будут приниматься на основе результатов работы пилотной точки.

О планах по созданию собственной сети фирменных магазинов стало известно в феврале, когда компания начала поиск менеджера для запуска и развития проекта.

По оценке генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, развитие фирменной розницы требует грамотного управления и расширенного ассортимента, а формат магазина с продукцией одного производителя остается сложной задачей. Вместе с тем Дмитрий Токарев считает, что размещение на рынке позволяет обеспечить стабильный поток покупателей, тогда как отдельно стоящим специализированным магазинам конкурировать сложнее.

Москва Дымов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.