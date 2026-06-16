«Дымов» тестирует новый формат розницы

Производитель мясной продукции «Дымов» вернулся к развитию собственной розничной сети. В апреле компания открыла пилотный магазин нового формата на Москворецком рынке в Москве. Торговая точка площадью 16 кв. м предлагает более 100 наименований собственной продукции, включая колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Об этом сообщает Shopper’s.

Как пишет издание, это не первая попытка компании развивать фирменную розницу. Управляющий партнер Retaility Дмитрий Токарев отметил, что около десяти лет назад «Дымов» уже открывал собственные магазины, в том числе рядом с производственными площадками.

По словам представителя компании, ранее сеть включала широкий ассортимент товаров, однако в новом формате акцент сделан исключительно на мясной гастрономии.

Компания планирует развивать магазины преимущественно на продовольственных рынках Москвы. В «Дымове» объясняют такой выбор особенностями покупательского поведения: посетители рынков приобретают продукты разных категорий и готовы выбирать специализированные торговые точки. По мнению компании, магазин мясных деликатесов органично дополняет ассортимент рынка и привлекает целевую аудиторию.

Новый проект должен помочь оценить эффективность формата, покупательский спрос и востребованность ассортимента. Дальнейшие решения по развитию сети будут приниматься на основе результатов работы пилотной точки.

О планах по созданию собственной сети фирменных магазинов стало известно в феврале, когда компания начала поиск менеджера для запуска и развития проекта.

По оценке генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, развитие фирменной розницы требует грамотного управления и расширенного ассортимента, а формат магазина с продукцией одного производителя остается сложной задачей. Вместе с тем Дмитрий Токарев считает, что размещение на рынке позволяет обеспечить стабильный поток покупателей, тогда как отдельно стоящим специализированным магазинам конкурировать сложнее.