Двух судей по патентному делу «Сбера» лишили статуса

Решение Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании 1,4 млрд руб. со «Сбера» за нарушение прав компании «Фит» на товарные знаки отменено. Суд по интеллектуальным правам признал, что используемые банком знаки не создают недопустимого сходства с символами истца и не нарушают его исключительные права. Вслед за этим, председатель суда Сергей Седов и судья Борис Стешан подали заявления об отставке и лишились статуса, сообщает РБК.

Дело стало настоящей юридической сенсацией. Компания «Фит» обвиняла «Сбер» в использовании товарных знаков, схожих с их собственными, включая такие обозначения, как «SberPay QR» и «Плати QR». В феврале 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону истца, постановив, что банк обязан выплатить компенсацию. Однако решение было приостановлено после кассационной жалобы «Сбера».

Накануне Суд по интеллектуальным правам отменил решение апелляции, поддержав позицию банка. Кассация отметила, что используемые «Сбером» знаки не создают значимого сходства с товарными знаками компании «Фит» и не могут считаться нарушением прав. Таким образом, суд отменил решение о взыскании 1,445 млрд руб.

Интересно, что на решение апелляционного суда обратил внимание председатель Верховного суда Игорь Краснов, который выразил сомнение в правомерности вынесенного вердикта. После этого председатель Девятого арбитражного апелляционного суда Сергей Седов и судья того же суда Борис Стешан лишились статуса. По информации РБК, они воспользовались правом на добровольную отставку.