Дримскроллинг на маркетплейсах: как превратить «листателей» в покупателей

Каждый день миллионы россиян открывают маркетплейсы вовсе не чтобы купить, а просто полистать. Кто-то ищет вдохновение, кто-то расслабляется после тяжелого дня, кто-то собирает корзину «на потом», а кто-то просто привык скроллить, как в соцсетях. Это и называется дримскроллинг: когда хочется насладиться покупками, но не настолько, чтобы оформить заказ.

«Авито» приводит статистику: 88% участников опроса любят просто так скроллить товарные онлайн-платформы, проводя там около 1 часа в день (39%) или даже до 2 часов (17%). Для продавцов такое частое и длительное пользование россиян маркетплейсами — это вызов и шанс одновременно. Почему россияне массово проводят время на маркетплейсах и какие конкретные шаги помогут брендам и продавцам превратить развлекательный скроллинг в продажи, Максим Колесов, руководитель ИИ-сервиса Salist, рассказал редакции Sostav.

Что такое дримскроллинг и почему это важно

Ситуация, знакомая каждому: зашел на маркетплейс «просто глянуть», а через 40 минут ловишь себя на том, что уже сохранил 25 товаров в избранное и чуть не купил пижаму. Это и есть дримскроллинг — когда человек листает не ради покупки, а ради удовольствия.

Слово думскроллинг (от doom — судьба, гибель и scrolling — прокрутка) родилось в 2020 году и описывало прокрутку новостей, чаще всего негативных. Дримскроллинг (от dream — мечта, сон) — это своеобразная противоположность. Спокойная, даже приятная версия явления, когда ленту листают не из стресса или тревоги, а ради удовольствия и вдохновения — это эффект дофаминовой зависимости не от страха, как при думскроллинге, а от удовольствия и мотивации.

Вроде бы все позитивно, но это не совсем так. Для продавцов на маркетплейсах это явление — палка о двух концах.

Плюсы дримскроллинга для продавцов:

Больше шансов попасться на глаза покупателям. Чем дольше пользователь листает, тем больше товаров он увидит. Даже если вы не на первых строчках, у вас есть шанс попасть в поле зрения.

Чем дольше пользователь листает, тем больше товаров он увидит. Даже если вы не на первых строчках, у вас есть шанс попасть в поле зрения. Импульсивные покупки. Дримскроллеры гораздо чаще покупают на эмоциях. Он не сравнивает, не анализирует. Просто чувствует: «Хочу!».

Дримскроллеры гораздо чаще покупают на эмоциях. Он не сравнивает, не анализирует. Просто чувствует: «Хочу!». Рост узнаваемости. Даже если человек не купил сейчас, он может сохранить товар в избранное, положить в корзину или просто запомнить ваш бренд. Следующий раз уже придет осознанно.

Даже если человек не купил сейчас, он может сохранить товар в избранное, положить в корзину или просто запомнить ваш бренд. Следующий раз уже придет осознанно. Идеальный момент для «вау»-товаров. Товары с необычным дизайном, оригинальной концепцией, нестандартной подачей — это то, что может дать им те самые эмоции.

Минусы дримскроллинга для продавцов:

Много просмотров, но мало продаж. Человек листает «просто так», но вам-то нужно, чтобы покупали. Итог — низкая конверсия и позиция в выдаче.

Человек листает «просто так», но вам-то нужно, чтобы покупали. Итог — низкая конверсия и позиция в выдаче. Искажение аналитики. Товар может набирать кучу просмотров, и кажется, что «зашел». А на деле воронка продаж не работает.

Товар может набирать кучу просмотров, и кажется, что «зашел». А на деле воронка продаж не работает. Бюджеты улетают в трубу. Если вы включили рекламу, а товар просто смотрят, не покупая, деньги тратятся, а результат нулевой.

Если вы включили рекламу, а товар просто смотрят, не покупая, деньги тратятся, а результат нулевой. Все решает визуал. Дримскроллеры ищут не товар, а впечатления, поэтому даже крутой продукт без красивого фото рискует провалиться.

Портрет дримскроллера

Кто же наиболее активно дримскроллит? По данным аналитиков «Авито», женщины чуть более активны — 93 %, мужчины — 83%. Намного чаще дримскроллят молодые люди 18−24 лет (93%), но и россияне старше 65 лет тоже активны (80%).

Женщины скроллят с удовольствием и пользой

В топе их интересов следующие товары:

одежда и обувь — 82% женщин с удовольствием пролистывают новинки и тренды;

товары для дома — 79% ищут уют, вдохновение, идеи для декора;

косметика и уход — 61% смотрят, даже если ничего не планируют покупать.

Мужчины скроллят, чтобы отдохнуть и посмотреть, «что новенького»

Мужской дримскроллинг менее целенаправленный. Основная причина — просто скучно. Так ответили 42% опрошенных мужчин. Часто скроллят на работе для перезагрузки.

Любимые категории:

гаджеты и электроника — их любят 68% опрошенных мужчин;

товары для спорта — 27%;

автомобильные товары — 26%.

Мужчины чаще действуют по ситуации: наткнулся на интересную вещь и добавил в корзину.

Что чаще всего сохраняют без покупки

В список лидеров по сохранению без покупки попали:

одежда и обувь — 46%;

товары для дома — 45%;

странные безделушки — 27%;

электроника и гаджеты — 27%.

Психология дримскроллера: что происходит в голове потенциального покупателя

Зачем вообще это знать продавцу? Все просто: понимая, почему человек листает, вы сможете правильно выстроить стратегию продаж, чтобы превратить пассивного мечтателя в активного покупателя.

По сути, дримскроллинг — это дофаминовая прогулка по витрине, где мозг получает удовольствие от самого процесса выбора, картинок, фантазии о будущем. Товар пока не нужен, но он просто красивый, приятный, символизирует мечты и желания человека.

Что происходит в этот момент в его голове?

Выделяется дофамин — гормон удовольствия. И не от покупки, а уже от самого листания и «охоты» за классным, красивым, интересным.

— гормон удовольствия. И не от покупки, а уже от самого листания и «охоты» за классным, красивым, интересным. Включается визуальное мышление. Люди в дримскроллинге мыслят образами. Им важно, как товар выглядит, какие эмоции вызывает. Они мысленно «примеряют» его к своему дому, работе, хобби, образу жизни.

Люди в дримскроллинге мыслят образами. Им важно, как товар выглядит, какие эмоции вызывает. Они мысленно «примеряют» его к своему дому, работе, хобби, образу жизни. Рациональность отключается. В такие моменты не сравнивают цены и не читают технические характеристики. Цепляет эмоция, а не логика.

Но давайте разберем подробнее, зачем же он листает. Вот 5 главных причин.

Успокоение через приятный ритуал

Психологический механизм: сенсорное заземление

Когда человек листает маркетплейс после тяжелого дня или перед сном, он не ищет шторы или наушники. Он ищет ритуал спокойствия. Это как чай с печеньем или сериал на фоне: мозг переключается с тревог и задач на поток красивых картинок и приятных мыслей.

Поиск дофаминовой подпитки

Психологический механизм: дофаминовое поведение

Листать товары — способ получить мгновенное удовольствие без усилий. Это как проверить ленту в соцсетях: вдруг попадется что-то классное? Каждый свайп может «выстрелить». Это поддерживает дофаминовый цикл: ожидание → находка → удовольствие → повтор.

Мечтание и визуализация

Психологический механизм: проекция и идеализация

Человек листает маркетплейс и подсознательно строит образ лучшей версии себя. «Вот в этом свитере я буду такой сильной!», «Эта лампа прямо как в Pinterest», «С этим рюкзаком я точно соберусь в отпуск». Это уже не просто товар, а часть желаемой жизни.

Жажда вдохновения и идей

Психологический механизм: креативное мышление

Дримскроллеры часто идут за идеей: как украсить кухню, что подарить подруге, какой образ собрать на лето и так далее. Его внимание плавает, он ищет необычное, стильное, эффектное.

Скука и автоматизм

Психологический механизм: поведенческая инерция

Да, иногда человек просто зашел, потому что ему скучно и нечем заняться. В очереди, в пробке, за ужином. Это чистый автопилот, когда мозг ищет хоть какое-то развлечение.

Получается, что задача продавца: зацепиться внимание, попасть в настроение, вызвать желание, учитывая разные психологические сценарии и механизмы дримскроллинга.

От мечты к покупке: что делать продавцам, чтобы дримскроллинг закончился заказом

Кажется, с такими мечтателями ничего не поделаешь. Но это не так: есть приемы, которые мягко, почти незаметно подталкивают дримскроллеров к заказу и повышают шанс, что человек не уйдет без покупки.

«Вкусное» превью карточки

Кому подходит прием: продавцам в популярных категориях дримскроллинга — одежда, товары для дома, косметика, милые безделушки. Речь идет о том, чтобы сделать карточку заметной именно в каталоге — там, где пользователь видит десятки товаров за несколько секунд.

Что помогает:

Крупное и контрастное фото товара. Мозг быстрее вычленяет и распознает объект, если он занимает большую часть кадра и четко выделяется на фоне. Размер + контраст — это физиологический триггер заметности: взгляд останавливается, даже если пользователь не осознал почему.

Мозг быстрее вычленяет и распознает объект, если он занимает большую часть кадра и четко выделяется на фоне. Размер + контраст — это физиологический триггер заметности: взгляд останавливается, даже если пользователь не осознал почему. Товар в контексте и с настроением. Дримскроллер зачастую мыслит не предметами, а сценами. Когда товар встроен в атмосферу, запускается сценарий мечты: «Я хочу туда». Это дает эмоциональную зацепку.

Дримскроллер зачастую мыслит не предметами, а сценами. Когда товар встроен в атмосферу, запускается сценарий мечты: «Я хочу туда». Это дает эмоциональную зацепку. Отразите все самые важные факты на картинке. Во время дримскроллинга человек не читает, он выхватывает. Короткие подписи вроде «Ручная работа» или «Выгодная упаковка!» дают мозгу быстрый сигнал: «Это интересно, можно кликнуть».

Во время дримскроллинга человек не читает, он выхватывает. Короткие подписи вроде «Ручная работа» или «Выгодная упаковка!» дают мозгу быстрый сигнал: «Это интересно, можно кликнуть». Работают необычные позы и ракурсы. Фото сверху, в движении, в отражении и так далее ломают ритм восприятия и активируют ориентировочное внимание: «Ого, что-то новое! Хочу рассмотреть».

Фото сверху, в движении, в отражении и так далее ломают ритм восприятия и активируют ориентировочное внимание: «Ого, что-то новое! Хочу рассмотреть». Работают яркие, но уместные цвета. Цвет воспринимается быстрее формы. Но цепляет не любой: важно, чтобы оттенки усиливали эстетику товара и попадали в эмоциональный тон дримскроллинга, а не нарушали его грубостью.

Эстетика фото и инфографики на карточке

Кому подходит прием: всем, кто продает «визуальные» товары: предметы интерьера и декора, уходовые средства, украшения, аксессуары, подарки, стильные штучки. Ваша карточка должна быть как пост в Pinterest: не просто информативная, а красивая и вдохновляющая.

Что помогает:

Мягкое освещение и трендовые цвета. Жесткий белый фон ассоциируется с каталогами, а не с мечтой. Мягкий дневной свет, теплые тени, актуальные цвета (ищите палитры в Pinterest, Behance, Color Hunt) создают уют и визуальное наслаждение. В ТЗ фотографу или дизайнеру укажите: минимализм, рассеянный свет, естественная палитра, фон без визуального шума.

3−5 кадров с товаром в обстановке. Один и тот же предмет по-разному «звучит» в разных ситуациях. Покажите товар в действии, в интерьере, в руке, в сумке, чтобы человек мог примерить его на себя. Это не про информативность, а про воображение и проживание сцены.

Один и тот же предмет по-разному «звучит» в разных ситуациях. Покажите товар в действии, в интерьере, в руке, в сумке, чтобы человек мог примерить его на себя. Это не про информативность, а про воображение и проживание сцены. Аккуратная инфографика. Она должна дополнять эстетику, а не разрушать ее. Много текста, стрелок, кислотных шрифтов — и дримскроллинг останавливается. Работают лаконичные подписи, по 2−3 иконки на картинку, «легкий» шрифт без засечек.

Она должна дополнять эстетику, а не разрушать ее. Много текста, стрелок, кислотных шрифтов — и дримскроллинг останавливается. Работают лаконичные подписи, по 2−3 иконки на картинку, «легкий» шрифт без засечек. «Воздух». Глаз устает от перегруженных карточек. Когда есть пространство между элементами, внимание концентрируется лучше, а восприятие становится более «дорогим». Это эффект «премиального молчания»: меньше текста, больше уверенности.

Видео. Максимум 10−15 секунд, плавные переходы, без лишних слов и пауз, чтобы удержать внимание дримскроллера и вызвать желание узнать больше. Покажите товар в движении: фактуру ткани, как свет отражается, посадку на модели или работу механизма. Видео «оживляет» товар и отвечает на важные вопросы без лишних слов.

Продажа не товара, а мечты

Кому подходит прием: тем, чей товар может быть частью образа жизни — мебель, одежда, свечи, органайзеры, гаджеты, книги и т. д. Дримскроллер хочет не кресло или рюкзак, а ощущение, которое за этим стоит: уютного утра, легкой поездки, собранности, стиля. Покажите это ощущение наглядно.

Что помогает:

Покажите товар как часть сцены или момента. Не просто платье, а платье на человеке в солнечной комнате. Не просто кресло, а уголок с книгой и пледом. Это создает эмоциональный контекст: человек видит не предмет, а себя.

Мечтательные подписи. «Для медленного утра с книгой», «Когда хочется тишины», «Чтобы отправиться в путешествие мечты» — такие фразы вызывают образ. Это работает как вербальный триггер визуализации.

«Для медленного утра с книгой», «Когда хочется тишины», «Чтобы отправиться в путешествие мечты» — такие фразы вызывают образ. Это работает как вербальный триггер визуализации. Упакуйте смысл в атмосферные фото и текст. Если вы продаете свечу, покажите не просто огонек, а момент: стол, подставку, вечер, руки и т. д.

Сформулируйте «для чего» и «для кого». В тексте карточки или на визуале дайте мягкий посыл: «Для тех, кто любит порядок и тишину», «Для тех, кто скучает по солнцу». Люди узнают себя в этом описании и захотят продолжить эту историю.

Волшебство выгоды

Кому подходит прием: тем, кто хочет спровоцировать импульсивную покупку. Особенно актуально для недорогих товаров. В моменте дримскроллинга пользователь не планирует покупать, но хорошо поданная выгода может переключить его.

Что помогает:

Участие в акциях с заметной скидкой. Четкая и значимая скидка привлекает внимание и снижает внутреннее сопротивление к покупке.

Четкая и значимая скидка привлекает внимание и снижает внутреннее сопротивление к покупке. Нестандартные механики: набор, «Подарок при покупке», «2 по цене 1». Простые формулировки, которые усиливают желание купить, добавляя ценности без увеличения цены.

Секретная сортировка: как попасть в топ дешевых

Кому подходит прием: продавцам недорогих товаров и всем, кто хочет выигрывать конкурентную борьбу за счет микроразницы в цене. Когда дримскроллер сортирует по цене, он выискивает, что бы такое купить, чтобы было не жалко. В этот момент главное — быть первым, кого заметят.

Что помогает:

Дробные цены. Цены вроде 198 руб. воспринимаются ниже, чем 200 руб. Мозг обрабатывает первую цифру и отбрасывает остальное, часто вне нашего разумного контроля.

Цены вроде 198 руб. воспринимаются ниже, чем 200 руб. Мозг обрабатывает первую цифру и отбрасывает остальное, часто вне нашего разумного контроля. Следование за конкурентами с занижением цены на 1−3 руб. Даже рубль вниз, и карточка может подняться выше.

Даже рубль вниз, и карточка может подняться выше. Проверяйте свою позицию в сортировке. Это можно сделать вручную или с помощью специальных аналитических сервисов.

Продажа вдохновения и идей для чего-то нового

Кому подходит прием: продавцам вещей, которые запускают творческий процесс или «перемены» (товаров для дома, ремонта, творчества, хобби, канцелярии, органайзеров и пр.). Ваша задача в этом случае — дать не товар, а идею, как его можно применить.

Что помогает:

Показать готовое решение. Например, не просто «ваза», а «идея для уютного уголка» с цветами и свечами. Готовая сцена дает представление, как товар впишется в жизнь. Покажите, как использовать краски в интерьере, как оформить стол, как собрать творческий набор. Чем проще человек может «спроецировать» идею на себя, тем выше шанс покупки.

Например, не просто «ваза», а «идея для уютного уголка» с цветами и свечами. Готовая сцена дает представление, как товар впишется в жизнь. Покажите, как использовать краски в интерьере, как оформить стол, как собрать творческий набор. Чем проще человек может «спроецировать» идею на себя, тем выше шанс покупки. Атмосферные фото с акцентом на настроение. Фото должно транслировать вдохновение, уют, креатив или перемены, в зависимости от контекста.

«Тематические» карточки. Например, «Спальня мечты» (комплект текстиля), «Набор для уютного вечера» (кофе + свечи) или «Мини-ремонт за выходные» (стеновые панели). Такие названия дают ощущение целостной идеи, а не разрозненных товаров.

Например, «Спальня мечты» (комплект текстиля), «Набор для уютного вечера» (кофе + свечи) или «Мини-ремонт за выходные» (стеновые панели). Такие названия дают ощущение целостной идеи, а не разрозненных товаров. Дайте покупателю роль соавтора. Фразы вроде «Создай уникальную шкатулку!», «Выбери подходящий цвет» или «Комбинируй по-своему» превращают просмотр в игру: человек ощущает, что создает что-то свое, а не просто покупает.

Сторителлинг на инфографике

Кому подходит прием: всем, кто хочет донести фишки товара за 2 секунды. Дримскроллер не читает, он схватывает глазами. Инфографика должна не просто объяснять, а вызывать интерес через визуальный рассказ, как мини-комикс: зацепила — удержала — объяснила.

Что помогает:

Мини-история. Сделайте инфографику логичной. Например, после демонстрации товара на главной картинке добавьте несколько, наглядно изображающих: что делает товар (закрывается, складывается, держит, очищает, освещает и т. д. ); какой результат получает покупатель (визуальный итог в формате до/после, счастливый пользователь, четко названная выгода); второстепенные преимущества.

Сделайте инфографику логичной. Например, после демонстрации товара на главной картинке добавьте несколько, наглядно изображающих: что делает товар (закрывается, складывается, держит, очищает, освещает ); какой результат получает покупатель (визуальный итог в формате до/после, счастливый пользователь, четко названная выгода); второстепенные преимущества. 1−2 смысловых блока на каждой картинке. Мозг быстро устает от логической путаницы. Простая инфографика + минимум текста дают ощущение понятности и доверия.

Привычные пиктограммы. Иконки помогают мгновенно считать смысл без чтения. Плюс вызывают чувство «знакомости» и простоты — ключевые триггеры уставшего от информации мозга.

Захват внимания текстом на инфографике

Кому подходит прием: всем, но особенно тем, кто работает в конкурентных категориях. Текст в карточке работает, только если он не выглядит как текст. Люди не читают описания — они цепляются за «вкусные» слова глазами, как за титры в сторис.

Что помогает:

Конкретика. Цифры, измеримые эффекты и проверенные свойства привлекают внимание. Например: «держится 12 часов», «выдерживает до 5 кг», «заряжается за 40 минут». Люди быстро считывают полезность, если она четко сформулирована.

Цифры, измеримые эффекты и проверенные свойства привлекают внимание. Например: «держится 12 часов», «выдерживает до 5 кг», «заряжается за 40 минут». Люди быстро считывают полезность, если она четко сформулирована. Язык пользы. К фактам добавляйте «перевод» на тот язык, на котором говорят люди: «не скатывается», «влезает в маленькую сумочку», «не бьется», «не слетает с пятки» и т. д.

Короткие эмоциональные фразы. Например, «свежее лицо за 5 минут», «волосы как после салона» и т. д. Такой текст работает как триггер, не перегружая восприятие. Но не забывайте: эмоции не должны заменять факты. Фразы должны усиливать УТП, а не подменять его.

Вывод

Дримскроллинг — это новая форма потребительского поведения, основанная на эмоциях, эстетике и мечтах. Казалось бы, с «листателями» ничего нельзя сделать. Но даже здесь у продавцов есть окно возможностей: если понимать психологию дримскроллеров, говорить с ними на одном визуальном и эмоциональном языке, превращать карточку в историю и вдохновение, то даже несерьезное пролистывание может закончиться покупкой. Не мешайте мечтать — помогайте мечтателю купить.