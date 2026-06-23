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23.06.2026 в 06:10

Домогательства и бездействие: акционеры подали в суд на совет директоров Uber

Иск связан с тысячами жалоб и претензий к безопасности сервиса

Акционеры Uber Technologies подали иск против совета директоров компании, обвинив руководство в систематическом игнорировании нормативных требований и предупреждений о проблемах безопасности. Речь идет, в частности, о многочисленных случаях сексуального насилия и домогательств со стороны водителей, сообщает Reuters.

Иск, поданный в федеральный суд Сан-Франциско, инициирован группой инвесторов во главе с пенсионным фондом Детройта. Они утверждают, что члены совета директоров не предприняли достаточных мер, несмотря на внутренние и внешние сигналы о проблемах в системе контроля безопасности. По данным истцов, это привело к тысячам судебных разбирательств против компании.

Отдельное внимание в иске уделяется тому, что Uber якобы игнорировал риски, связанные с работой водителей, и недостаточно реагировал на жалобы пользователей. В материалах также упоминаются претензии к сервисам компании, включая возможные нарушения при обслуживании пассажиров с инвалидностью и спорные практики подписки Uber One.

Uber отвергает обвинения, заявляя, что иск основан на искаженных и недостоверных данных и повторяет уже рассмотренные в судах претензии.

Ранее Uber объявил о сокращении 23% сотрудников подразделения People Team, которое отвечает за подбор персонала, кадровую политику и внутренние корпоративные процессы.

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