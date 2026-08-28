Доля российского вина в ассортименте ретейлеров выросла до 38%

Доля российских вин в ассортименте торговых сетей в первой половине 2026 года выросла до 24−38% в зависимости от формата магазина. За год показатель вырос на 11 п.п., а в большинстве сегментов уже превысил 20%-ный уровень квоты, которую Минпромторг планирует ввести с марта 2027 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование Роскачества и агентства «БЛГ-сервис».

Сильнее всего доля отечественного вина выросла в магазинах у дома — до 37,55%, увеличившись за год на 11,75 п. п. В гипермаркетах показатель достиг 29,67%, в супермаркетах — 24,57%, в алкомаркетах — 28,97%, а в дискаунтерах — 37,5%. Самая низкая доля российских вин зафиксирована в специализированных винотеках — 16,5%, хотя и здесь показатель увеличился на 1,3 п. п.

Основная часть российских вин приходится на ценовой сегмент до 800 руб. По данным АКОРТ, доля отечественной продукции в ассортименте тихих вин в крупных торговых сетях составляет около 13−25% в зависимости от формата, а в сегменте игристых вин превышает 40%. В магазинах представлено от 40 до более чем 560 наименований российского вина.

Лидерами по представленности российских вин стали отдельные региональные сети. В сегменте гипермаркетов максимальная доля отмечена в «Самбери» — 63%, среди магазинов у дома — в «Кировском» (72%), супермаркетов — в «Красном Яре» (51%), а среди специализированных алкогольных магазинов — в «Горилке» (72%). По широте ассортимента российской продукции лидируют Москва и Подмосковье: в «Ашане» аудиторы насчитали 421 отечественное вино, в «Гиперглобусе» — 412.

Продажи вина в целом в России снижаются. Однако спрос на российские игристые вина увеличился на 2,3% год к году, до 7,38 млн дал. Рост розничных цен на вино в России также начал замедляться. В июле вина подорожали на 8% год к году.