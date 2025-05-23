Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.05.2025 в 14:08

Доля франшиз на российском мебельном рынке резко упала

Рынок консолидируется и переформатируется

Среди 470 российских мебельных сетей 6% используют стратегию франчайзинга для развития бренда. В 2017 году число мебельных сетей, работающих по модели франчайзинга, составляло 28%, в 2021-м — 15%, в 2023-м — 12%, на февраль 2025 года — 6%. Количество франчайзинговых магазинов сократилось на 3% за год. Об этом сообщает Telegram-канал проекта «РБК Мебель».

Основные цели франчайзинга для бизнеса: развитие сбытовой сети, повышение узнаваемости и стоимости бренда.

Доля мебельных ретейлеров, использующих стратегию франчайзинга в бизнесе, сокращается из года в год. В числе причин эксперты называют монополизацию рынка крупными производителями и ретейлерами, переход многих мебельных сетей на онлайн-площадки.

Крупные игроки мебельного рынка в разговоре с Forbes сообщили, что в 2024 году спрос на франшизы упал из-за высоких кредитных ставок и выгодных депозитов. В 2025 году интерес к их франшизам вновь растет.

В настоящее время крупные производители мебели вытесняют с рынка владельцев гаражного бизнеса и индивидуальных предпринимателей. А они нередко присоединяются к франчайзинговым сетям.

По мнению аналитиков, франшизы на мебельном рынке не стагнируют, а переформатируются. Если раньше их развивали крупные бренды с большими рекламными бюджетами, то сейчас на рынок выходят узкоспециализированные франшизы, например, компании, выпускающие премиальные кресла, торговое оборудование или детскую мебель.

Ранее стало известно, что в России восстанавливаются поставки мебели из-за рубежа. Бизнес просит ввести заградительные пошлины на импортную мебель.

Мебель исследование франшизы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.