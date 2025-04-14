Бизнес попросил ввести заградительные пошлины на импортную мебель

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) попросила Минпромторг ввести заградительные пошлины на импортную мебель из недружественных государств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Организация обратилась к министерству на фоне восстановления поставок иностранной мебели в страну. Так, в 2024 году продажи мебели из недружественных государств превысили 30 млрд руб.

В 2021 году продажи зарубежной мебели в России достигали 184 млрд руб., затем начали падать на фоне санкционного давления и логистических ограничений. В 2023 году показатель составил 128 млрд руб.

Восстановить поставки в РФ зарубежным игрокам позволили отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки. По итогам 2025 года продажи мебели из недружественных стран могут увеличиться до 40 млрд руб. Это может привести к сокращению внутреннего производства. В прошлом году объем выпуска мебели в России в денежном выражении вырос год к году на 17,3%, до 522 млрд руб. В 2025 году рост может составить 6%, до 553 млрд руб.

АМДПР предложила создать рабочую группу с участием представителей Минпромторга, ФТС и компаний отрасли, которая обсудит размер ставок заградительных пошлин.

Минпромторг обращение ассоциации пока не получил, но готов рассмотреть его в рамках рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. В ФТС отметили, что такие обсуждения проводятся на уровне подкомиссии по таможенному регулированию.

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