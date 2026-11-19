Publicis Groupe и Microsoft расширяют сотрудничество в области искусственного интеллекта. Компании разрабатывают систему ИИ-агентов, которая должна автоматизировать основные этапы рекламной работы и связывать маркетинговые расходы с коммерческими результатами брендов. Об этом пишет Mediapost.

Новая система объединяет технологии Microsoft Azure, Copilot и Microsoft IQ с данными Epsilon и разработками Publicis Sapient. С ее помощью ИИ сможет самостоятельно находить перспективные группы потребителей, создавать персонализированную рекламу, запускать кампании на разных площадках и корректировать расходы в зависимости от результатов. Таким образом, речь идет не просто о генерации рекламных текстов и изображений, а об автоматизации целых рабочих процессов.

Партнерство уже выходит за рамки разработки продукта. Microsoft 365 Copilot внедрен среди более чем 114 тыс. сотрудников Publicis по всему миру, а Azure стал предпочтительной облачной платформой холдинга. Инженеры Microsoft также работают вместе с командами Publicis над созданием ИИ-агентов, которые учитывают корпоративные данные и опыт сотрудников и совершенствуются на основе обратной связи.

Дополнительным стимулом для сотрудничества стала победа Publicis в глобальном медиатендере Microsoft: холдинг получил рекламный бюджет компании объемом около $700 млн в год. Теперь Microsoft выступает в роли первого клиента, на котором Publicis может тестировать и масштабировать новые инструменты ИИ для закупки рекламы. Компании рассчитывают использовать этот опыт при разработке решений для других брендов.