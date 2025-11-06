Дмитрий Свительский: как улучшить медиапланирование с помощью медицинского подхода к делу

Представьте себе эпизод, который обычно свойственен замысловатому фантастическому блокбастеру: герой входит в некую капсулу, и буквально за несколько минут получает не только полноценное сканирование состояния своего физического здоровья, но и схемы лечения со 100% гарантией своей эффективности. И обладает этим невероятным ноу-хау не какая-то сверхраскрученная сеть медицинских клиник, не транснациональная фармкорпорация с питанием от госконтрактов, дотаций и гарантированных международных контрактов, а немногочисленная команда амбициозных и целеустремленных специалистов, собравшихся, к примеру, под крышей небольшого отдела российского НИИ. Представили? Согласитесь, звучит действительно слишком уж надуманно и маловероятно.

На самом деле — это реальность, в которой живет и работает команда рекламного агентства PlayVista , где герой — рекламодатель, сканирующая капсула — разработанный PlayVista софт для планирования рекламных кампаний, а уникальные рецепты — решения практически любых медиастратегических задач. Эти решения действительно эффективны и, что особенно важно, молниеносны в своей готовности. Генеральный директор PlayVista Дмитрий Свительский рассказал об этих решениях Sostav.

Но обо всем по порядку. Начнем с самого дорогого, что есть в любом организме под названием «Рекламное агентство» — с команды. Она появилась в результате тандема специалистов различных сфер, объединивших свои усилия: социолога, экономиста, маркетолога, математика и программиста. Интеллектуальная концентрация в одном пространстве не могла не привести к «большому взрыву», и спустя 8 лет результатом непрекращающегося brainstorm стали собственные разработки, не без помощи которых агентство получило в обслуживание крупные международные бренды.

Роман Ваймер, сооснователь PlayVista: Конечно, наша история была длинной. В какой-то момент, когда мы получили первые серьезные контракты, мы поняли, что нужно инвестировать в будущее и разрабатывать собственные продукты для облегчения алгоритмов решения внутренних задач и для того, чтобы работа с нами приносила комфорт рекламодателям. На пути длиной в годы главным ориентиром были отзывы, пожелания и самое главное — результаты рекламных кампаний наших клиентов. Опираясь на этот опыт, совершенствовались алгоритмы и функционал продукта, автоматизирующего все процессы проведения рекламных кампаний — от планирования до формирования автоматических подробных ПБА отчетов.

О новом софте для планирования рекламных кампаний

Обладая опытом работы в других агентствах, в том числе крупных, мы всегда обращали внимание на ограниченное количество программных инструментов ведущих мониторинговых компаний. Получается, что, отталкиваясь от общих медиаданных, аналитические продукты разных игроков рекламного рынка часто отличаются, по сути, лишь оформлением, но не функционалом. Помимо этого, процесс планирования рекламных кампаний в большинстве случаев имеет ручную природу. А вот природа запросов, которую формируют рекламодатели, не только разнообразна, но и, как правило, требует сверхскоростной реакции от подрядчика (тут любой представитель индустрии сможет узнать знакомую ситуацию). Все они начинаются со слов «Подготовьте, пожалуйста»:

предварительные графики размещения на каналах и радиостанциях (рекламная кампания при этом планируется в 15 городах на 6−7 телеканалах и 5−6 радиостанциях в каждом городе в течение 6 месяцев);

анализ телесмотрения по всем ЦА во всех городах присутствия;

план, как оперативно вырастить знание бренда и его финансовую смету;

в единых форме и стиле — спонсорские расчеты от всех ТВ холдингов;

к нашему совещанию, которое состоится через 2 часа, медиаплан по размещению на 5−6 релевантных радиостанциях в наших городах присутствия (а их, предположим, 25);

подробный отчет ПБА по всей ТВ кампании в 25-ти городах, сегодня приезжает директор, информация нужна срочно.

Подобные задачи, как и множество других, специалисты PlayVista решают в считаные минуты, используя наше ПО с проверенными алгоритмами и математическими моделями, заложенными в нем.

«Поупражнявшись» в первые годы в применении технологического продукта на российских брендах, мы не без удовольствия поняли, что «дитя»:

ускоряет процессы;

автоматизирует решения;

упрощает реализацию;

и самое важное — математически точно обосновывает выбор стратегии и процедуру планирования.

А значит, настало время применять продукт, совершенствующийся с каждым новым флайтом, к крупным брендам зарубежного рынка. В 2025 году бренд Dreame доверил агентству PlayVista проведение рекламной кампании на локальном и национальном ТВ.

Валентина Ху, директор по маркетингу Dreame: Наше сотрудничество построено на двух столпах: скорость и прозрачность. Автоматизация рутины позволяет команде агентства PlayVista сконцентрироваться на стратегии, а нам — получать обратную связь в режиме реального времени. Благодаря профессионализму команды мы всегда знаем, куда движется наш проект и какой эффект он уже приносит, получаем регулярные и понятные отчеты. Команда предоставляет проработанный стратегический план уже спустя несколько дней после брифа — это невероятно удобно и позволяет нам действовать на опережение. Это тот уровень сервиса, который позволяет сосредоточиться на эффективности кампании, а не на операционке.

Собственный программный комплекс АСП (Автоматическая Система Планирования) — действительно уникальный инструмент, позволяющий любому, даже начинающему, медиапланеру заменить собой баинг-группу из 3−4 опытных спецов. И нам приятно осознавать, что в этом году наше ПО получило лицензию в Роспатенте, юридическое подтверждение уникальности и актуальности продукта. А значит, команда «врачей» из PlayVista сделала верную ставку на технологичность, автоматизацию и интеллектуальный потенциал, способные быстро помогать даже супергероям.

Выбирая стратегическое мышление, как основной инструмент внутреннего роста, рекламная индустрия способна не просто догонять западные рынки, а формировать собственные глобальные решения, меняя реальность рекламного бизнеса здесь и сейчас.