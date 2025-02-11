Дмитрий Коробков комментирует создание проекта «Летопись.ai»

Основатель и бывший президент коммуникационной группы АДВ Дмитрий Коробков планирует зарегистрировать новую рекламную группу «Летопись.ai» в течение одного-двух месяцев. Сейчас готовятся документы для регистрации компании, рассказали Sostav представители Коробкова.

Представители Дмитрия Коробкова: Участие Дмитрия и инвесторов ООО «Летопись» проекта «Летопись.ai» будет структурировано в ближайшее время в соответствии с планами сторон. Сейчас идет подготовка документов для регистрации. Процесс небыстрый, так как в этой работе принимают участие иностранные инвесторы, а оформление документов происходит с учетом законодательства нескольких стран. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяц-два состоится регистрация, о чем мы известим редакцию Sostav, предоставив соответствующие документы.

Дмитрий подтвердил Sostav предоставленную информацию.

Ранее сообщалось, что предприниматель создает рекламную группу нового типа. По словам Дмитрия, нужно бережно относиться к родному языку, этим обусловлено название компании.

«Летопись.ai» будет технологичной маркетинговой компанией во взаимодействии с иностранными партнерами. В планах — сотрудничество с агентством Havas Media.

Дмитрий рассказал о создании новой группы на фоне судебного разбирательства с собственниками АДВ. Подробнее о том, кто пишет «Летопись» возвращения Коробкова в российский бизнес, читайте в материале Sostav.