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18+
11.02.2025 в 19:00

Дмитрий Коробков комментирует создание проекта «Летопись.ai»

Рекламную группу хотят зарегистрировать в ближайшие месяцы

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Основатель и бывший президент коммуникационной группы АДВ Дмитрий Коробков планирует зарегистрировать новую рекламную группу «Летопись.ai» в течение одного-двух месяцев. Сейчас готовятся документы для регистрации компании, рассказали Sostav представители Коробкова.

Представители Дмитрия Коробкова:

Участие Дмитрия и инвесторов ООО «Летопись» проекта «Летопись.ai» будет структурировано в ближайшее время в соответствии с планами сторон. Сейчас идет подготовка документов для регистрации. Процесс небыстрый, так как в этой работе принимают участие иностранные инвесторы, а оформление документов происходит с учетом законодательства нескольких стран. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяц-два состоится регистрация, о чем мы известим редакцию Sostav, предоставив соответствующие документы.

Дмитрий подтвердил Sostav предоставленную информацию.

Ранее сообщалось, что предприниматель создает рекламную группу нового типа. По словам Дмитрия, нужно бережно относиться к родному языку, этим обусловлено название компании.

«Летопись.ai» будет технологичной маркетинговой компанией во взаимодействии с иностранными партнерами. В планах — сотрудничество с агентством Havas Media.

Дмитрий рассказал о создании новой группы на фоне судебного разбирательства с собственниками АДВ. Подробнее о том, кто пишет «Летопись» возвращения Коробкова в российский бизнес, читайте в материале Sostav.

Дмитрий Коробков
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