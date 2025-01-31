Суд отложил разбирательство по иску Дмитрия Коробкова к собственникам группы АДВ

Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по иску основателя и бывшего президента коммуникационной группы АДВ Дмитрия Коробкова к собственникам группы. Предварительное заседание по делу прошло 28 января.

Коробков подал иск к ООО «Альянс КС» и нынешним владельцам АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову 13 ноября 2024 года. Предприниматель заявил, что был введен в заблуждение бывшими партнерами относительно финансовых показателей АДВ.

В феврале 2023 года стало известно, что Коробков вышел из состава учредителей ООО «АДВ» (основное юрлицо группы), ООО «АДВ Лаборатория», ООО «АДВ маркетинг сервисез», ООО «Смарт филд», ООО «Новые маркетинговые технологии». Доли Коробкова через созданное ООО «Альянс КС» перешли Коробейникову и Сидорову.

В АДВ рассказали, что суд обязал Коробкова представить доказательства для рассмотрения иска. Владельцам группы дадут время на изучение новых материалов, после чего они подготовят доказательства со своей стороны.

Пресс-служба коммуникационной группы АДВ:



Предварительное заседание состоялось 28 января 2025 года. Выслушав позиции сторон, судья согласилась с доводами стороны ответчика, что истцом (Коробковым) не предоставлены доказательства, и затребовала от истца предоставить доказательства для дальнейшего рассмотрения дела не позднее 3 марта 2025 года. В таких категориях споров бремя доказывания лежит на истце, а сторона ответчика вправе сначала изучить доказательства, представленные истцом, а затем представить в ответ свои. Владельцам АДВ, как ответчикам по делу, будет дано время на изучение новых материалов, после чего будут подготовлены доказательства с их стороны. Также в ходе судебного заседания представителями Коробкова были заявлены несколько ходатайств о привлечении ряда лиц в качестве третьей стороны, в которых было отказано, а также вынесено формальное решение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица финансового директора группы АДВ Андрея Клычева, что является естественным, так как бывший владелец упоминал непосредственно финансового директора АДВ в своей претензии изначально. Считаем важным отметить, что все слушания и доводы участников арбитражного процесса в настоящее время сопровождаются и фиксируются аудиозаписью.

Следующее предварительное заседание назначено на 20 марта.

Sostav обратился за комментарием к Дмитрию Коробкову. Он рекомендовал дождаться определения суда, из которого будет понятна информация о том, кому и для чего суд предоставил дополнительное время.