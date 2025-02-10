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18+
10.02.2025 в 18:55

Дмитрий Коробков создает новую рекламную группу в России с инвесторами из ОАЭ

Ее название — «Летопись.ai»

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Дмитрий Коробков анонсировал создание рекламной группы нового типа «Летопись.ai». Бизнесмен считает, что необходимо бережно относиться к родному языку. Этим и обусловлено название компании.

Дмитрий Коробков:

Я считаю, что язык любой нации — это самый уникальный носитель генокода и связи с поколениями предков, которые творили историю России. Поэтому я считаю очень важным максимально делать российскую рекламу русскоязычной. Поскольку реклама является важным инструментом формирования поведенческих стереотипов и психологических моделей. В этой связи я хочу высказать однозначную поддержку обсуждаемой инициативе о защите русского языка. Я считаю, что это очень правильно и своевременно. Когда я выбирал название, то думал о том, что это должно быть слово, которое символизирует русскую культуру, традицию и в тоже время несет глубокий смысл.

«Летопись.ai» Коробкова будет технологичной маркетинговой компанией во взаимодействии с иностранными партнерами. В 2021 году бизнесмен планировал привести на российский рекламный рынок крупнейших ближневосточных инвесторов, тогда сделку пришлось заморозить из-за ряда событий, но теперь развитию уже ничто не мешает.

«Это должно быть про применение самых передовых технологий в коммуникациях. Я очень надеюсь, что с нашей помощью клиенты и их рекламные кампании войдут в летопись нашей страны», — добавил Дмитрий Коробков.

Как признался сам рекламист, он долго изучал возможности искусственного интеллекта, благодаря чему родилось много идей для бизнеса, которые он и собирается внедрять в российской рынок рекламы. Сотрудничать новая рекламная группа будет с Havas Media, это подтвердил управляющий партнер Havas Media Russia Дмитрий Сергеев.

Реклама Дмитрий Коробков «Летопись.ai»
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