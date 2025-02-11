Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.02.2025 в 15:40

Кто пишет «Летопись» возвращения Дмитрия Коробкова в российский бизнес?

Редакция Sostav анализирует новые заявления Дмитрия Коробкова в контексте его конфликта с бывшими партнерами по группе компаний АДВ

2

Вчера Дмитрий Коробков официально сообщил о создании «рекламной группы нового типа "Летопись᎐ai"». Можно пошутить, что название дано в русле корпоративного мема о неприятии неправославных слов в АДВ .

Логично было предположить, что Дмитрий официально возглавит ООО «Летопись», зарегистрированную в ЕГРЮЛ 29 января 2025 года. Между тем, генеральным директором общества изначально была и остается Елена Васильевна Федорова. Полная тезка Е.В. Федоровой, как сообщала АДВ, назначена компанией Semaris Holding B.V. генеральным директором ООО «Хавас Медиа».

Отметим, что статус «вдохновителя» или «идеолога» в Гражданском кодексе и федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» отсутствует. Знают ли об этом инвесторы из ОАЭ — неизвестно.

Sostav обратился за пояснениями к Дмитрию Коробкову. На момент публикации новости ответа от бизнесмена не поступило.

Борьба за активы и обвинения в рейдерстве

Конфликт между коммуникационной группой АДВ и ее бывшим совладельцем Дмитрием Коробковым разгорается на фоне судебного разбирательства. В феврале 2023 года Коробков вышел из состава учредителей нескольких юридических лиц группы, а его доли перешли нынешним владельцам — Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову через ООО «Альянс КС». В ноябре 2024 года предприниматель подал иск, утверждая, что был введен в заблуждение относительно финансового состояния компании.

28 января 2025 года Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по делу, а следующее заседание назначено на 20 марта. Параллельно АДВ заявила о рейдерской атаке и призвала Коробкова прекратить противоправные действия. В это же время АДВ объявила о прекращении сотрудничества с Игроник в рамках совместных проектов — СП HADI и медиабаингового альянса, объяснив это расхождением векторов развития.

Альянс групп «Игроник» и АДВ занимает третье место в Рейтинге медиахолдингов Sostav/АКАР по данным за 2023 год. Совокупный биллинг альянса составил 64,3 млрд руб.

АДВ Дмитрий Коробков
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.