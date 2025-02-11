Кто пишет «Летопись» возвращения Дмитрия Коробкова в российский бизнес?

Вчера Дмитрий Коробков официально сообщил о создании «рекламной группы нового типа "Летопись᎐ai"». Можно пошутить, что название дано в русле корпоративного мема о неприятии неправославных слов в АДВ .

Логично было предположить, что Дмитрий официально возглавит ООО «Летопись», зарегистрированную в ЕГРЮЛ 29 января 2025 года. Между тем, генеральным директором общества изначально была и остается Елена Васильевна Федорова. Полная тезка Е.В. Федоровой, как сообщала АДВ, назначена компанией Semaris Holding B.V. генеральным директором ООО «Хавас Медиа».

Отметим, что статус «вдохновителя» или «идеолога» в Гражданском кодексе и федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» отсутствует. Знают ли об этом инвесторы из ОАЭ — неизвестно.

Sostav обратился за пояснениями к Дмитрию Коробкову. На момент публикации новости ответа от бизнесмена не поступило.

Борьба за активы и обвинения в рейдерстве

Конфликт между коммуникационной группой АДВ и ее бывшим совладельцем Дмитрием Коробковым разгорается на фоне судебного разбирательства. В феврале 2023 года Коробков вышел из состава учредителей нескольких юридических лиц группы, а его доли перешли нынешним владельцам — Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову через ООО «Альянс КС». В ноябре 2024 года предприниматель подал иск, утверждая, что был введен в заблуждение относительно финансового состояния компании.

28 января 2025 года Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по делу, а следующее заседание назначено на 20 марта. Параллельно АДВ заявила о рейдерской атаке и призвала Коробкова прекратить противоправные действия. В это же время АДВ объявила о прекращении сотрудничества с Игроник в рамках совместных проектов — СП HADI и медиабаингового альянса, объяснив это расхождением векторов развития.

Альянс групп «Игроник» и АДВ занимает третье место в Рейтинге медиахолдингов Sostav/АКАР по данным за 2023 год. Совокупный биллинг альянса составил 64,3 млрд руб.