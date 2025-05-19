«Яндекс» предлагает ввести ПДД для роботов-доставщиков

Роботы-доставщики в России могут получить статус полноправных участников дорожного движения. Компания «Яндекс», разрабатывающая роботов для транспортировки небольших грузов, направила в Минэкономики проект экспериментального правового режима (ЭПР), который впервые закрепит для роверов отдельные правила движения и ответственность в случае нарушений. В рамках ЭПР роботам разрешат ездить по тротуарам, велодорожкам, обочинам и передвигаться внутри зданий, а также обяжут иметь регистрационные номера, QR-коды и страховку на 500 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые роботы-доставщики «Яндекса» появились в 2019 году в Сколково. Сейчас роверы используются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). ЭПР должен охватить еще 20 регионов России, включая Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Московскую область. В Минэкономразвития подтвердили получение проекта и заявили о готовности обеспечить его правовое сопровождение.

Согласно проекту ЭПР, роботы смогут двигаться со скоростью до 10 километров в час, а в пешеходных зонах — не быстрее шести километров в час. В случае ДТП алгоритмы определяют порядок действий, включая срочную передачу информации в экстренные службы и выезд представителя компании на место.

Сейчас роверы «Яндекса» совершают до 30 тыс. доставок в месяц. По данным компании, к сервису подключено более 580 ресторанов и партнеров. В проекте также описан механизм ответственности за нарушения: штрафы по КоАП будет получать сама компания, а за причинение ущерба — отвечать уполномоченный сотрудник. Если в результате аварии причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, ЭПР приостановят, а при отсутствии претензий — разрешат обойтись без вызова ГИБДД.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отнеслись к инициативе неоднозначно. Одни считают, что обучение роботов проще, чем контроль за людьми, другие предупреждают о возможных конфликтах в условиях узких тротуаров и перегруженной городской среды. Также неясно, как будет действовать система ответственности в случаях, где виновником может оказаться человек или робот — но без четко определенного субъекта уголовной ответственности. В «Яндексе» же уверены, что ЭПР позволит системно развивать рободоставку и решать кадровый дефицит в логистике.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов. Проект будет частью направления автономного транспорта в подразделении Yandex B2B Tech.