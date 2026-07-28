Электросамокаты все чаще используют как городской транспорт

Электросамокаты в России все чаще используются не для прогулок, а как полноценный городской транспорт. Так, в 2026 году средняя продолжительность аренды сократилась до рекордных 9,6 мин. Доля поездок длительностью до 10 минут за три года выросла с 50% до 88,3%, а их количество увеличилось почти втрое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Юрент».

Чаще всего пользователи арендуют самокаты для коротких маршрутов — например, от станции метро или остановки общественного транспорта до дома, офиса или учебного заведения. В частности, в Москве средняя поездка занимает 8,1 минуты, в Санкт-Петербурге — 9,1 минуты, в Екатеринбурге — 9 минут, а в Челябинске — 9,3 минуты. Одновременно растет популярность поездок в ночное время: с начала года их число увеличилось на 18%, особенно в городах, где ночью отсутствует общественный транспорт.

Схожую динамику фиксируют и другие участники рынка. В «Яндекс Go» отмечают, что за последние три года средняя продолжительность поездки в Москве сократилась с 11 до 9 минут, а доля коротких аренд выросла до 77%. В Whoosh около 90% заказов также приходятся на поездки продолжительностью до 10 минут. Значительная часть маршрутов начинается или заканчивается у станций метро, МЦК и МЦД, что подтверждает использование электросамокатов в качестве транспорта «последней мили».

Эксперты считают, что рынок окончательно сместился от развлекательного сценария к транспортному. Пользователи стали лучше ориентироваться в городской инфраструктуре, выбирают более короткие и рациональные маршруты и все чаще используют самокат как альтернативу такси или личному автомобилю. Однако, с началом летнего сезона некоторые регионы ввели запрет или ограничения на кикшеринг.