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07.07.2026 в 06:10

Детские сим-карты защитят от рекламных рассылок

Минцифры предложило ужесточить правила работы сим-карт и массовых обзвонов

Минцифры подготовило проект изменений в правила оказания услуг телефонной связи, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством и использованием серых сим-карт. Документ вводит новые требования для операторов связи, включая порядок работы с корпоративными клиентами, регулирование массовых обзвонов и дополнительные меры защиты для несовершеннолетних пользователей, сообщает «Коммерсант».

Для детских сим-карт по умолчанию будут действовать ограничения на международные звонки и роуминг, блокировка рекламных рассылок, а также бесплатные сервисы защиты от мошенничества. Часть ограничений можно будет снять по инициативе владельца номера.

Кроме того, операторы будут обязаны временно приостанавливать обслуживание корпоративных клиентов при изменении сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе до завершения повторной проверки данных.

Отдельный блок изменений касается массовых и автоматических звонков. Перед началом обзвона абонент должен получить уведомление с информацией об инициаторе вызова, его цели и основании проведения. Если пользователь сочтет, что звонок не соответствует заявленным параметрам, он сможет пожаловаться оператору, который будет обязан прекратить доставку подобных вызовов. Исключение предусмотрено для сообщений от государственных органов, банков и других обязательных уведомлений, установленных законодательством.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. По оценке Минцифры, расходы операторов на реализацию требований в течение первых шести лет составят от 300 млн до 3 млрд руб. Представители телеком-компаний отмечают, что часть инициатив уже реализована, однако отдельные положения требуют дополнительной проработки, чтобы избежать правовой неопределенности при блокировке звонков.

Ранее сообщалось, что в России могут быть введены новые правила оборота M2M-сим-карт (для связи между устройствами) и eSIM (без физического носителя).

сим-карта
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