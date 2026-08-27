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27.08.2026 в 08:00

Disney предложила топ-менеджерам досрочно выйти на пенсию

Программа добровольного ухода стала частью масштабного сокращения расходов и реструктуризации компании

Walt Disney запустила программу добровольного досрочного выхода на пенсию для руководителей в США. Предложение распространяется на сотрудников от уровня директора до исполнительного вице-президента, которые соответствуют требованиям по возрасту и стажу.

Участвовать могут сотрудники старше 50 лет, проработавшие в Disney не менее 10 лет и набравшие минимум 65 баллов по совокупности возраста и стажа. Решение об уходе остается добровольным.

Участникам программы предложат расширенный пакет льгот, включая выходное пособие, сохранение ранее предоставленных акций и медицинскую страховку на условиях, близких к тем, что действуют для сотрудников компании. Они также смогут сохранить доступ в тематические парки по программе Silver Pass.

Программа стала частью более масштабного плана Disney по сокращению расходов. Компания намерена отдельно продолжить обычное сокращение штата в соответствии с потребностями отдельных подразделений. В некоторых из них принудительные увольнения уже начались и, как ожидается, продолжатся в следующем году.

В апреле компания уволила около 1 тыс. сотрудников маркетинговых подразделений, в июле — сократила несколько сотен сотрудников в ряде других подразделений. Большинство увольнений пришлось на анимационную студию Pixar.

Юлия Топольская
Disney
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