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22.07.2026 в 14:00

Disney сократила сотни сотрудников

Большая часть увольнений пришлась на студию Pixar

Американская медиакорпорация Disney сократила несколько сотен сотрудников в ряде подразделений. Большинство увольнений пришлось на анимационную студию Pixar, сообщает Variety со ссылкой на источники в компании. По данным издания, сокращения стали частью продолжающейся реструктуризации Disney, затронувшей несколько подразделений компании.

Собеседники Variety отмечают, что изменения отражают дальнейшую стратегию Disney в отношении Pixar. За последние три года студия сократила количество выпускаемых проектов, сосредоточилась на повышении качества мультфильмов и развитии сотрудничества со стриминговыми платформами.

В апреле компания также уволила около 1 тыс. сотрудников маркетинговых подразделений.

В 2026 году Pixar выпустила два полнометражных мультфильма — «Хопперс» и «История игрушек 5». Последний, как ожидается, вскоре преодолеет отметку в $1 млрд мировых кассовых сборов и станет самым успешным фильмом франшизы. За первый уикенд проката мультфильм принес студии $312 млн.

Pixar Disney ESPN
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