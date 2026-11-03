Disney может сократить еще тысячи рабочих мест

Walt Disney рассматривает возможность сокращения тысяч сотрудников и уже поручила некоторым руководителям подготовить планы ежегодного снижения затрат на 20%. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сокращения могут затронуть подразделения компании в разной степени. Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на производство фильмов и телепрограмм, развитие технологий, тематических парков и круизного бизнеса.

Среди факторов, усиливающих давление на компанию, — распространение искусственного интеллекта, снижение кассовых сборов, конкуренция со стороны стриминговых сервисов и замедление роста посещаемости зарубежных парков.

Сама Disney пока не прокомментировала сообщения о новых сокращениях.

На конец 2025 финансового года в Disney работали около 231 тыс. человек. В сентябре компания сократила несколько сотен сотрудников в подразделениях управления персоналом и технологий, а в апреле — около 1 тыс. В 2023 году Disney объявила о сокращении 7 тыс. рабочих мест в рамках программы экономии $5,5 млрд. Ранее стало известно о возможном сокращении 200 сотрудников в подразделении Disney Experiences.