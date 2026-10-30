Disney сократит до 200 сотрудников в подразделении Disney Experiences

Walt Disney планирует сократить от 100 до 200 рабочих мест в подразделении Disney Experiences, которое отвечает за тематические парки, круизы и курорты компании. Об этом сообщает Deadline.

Значительная часть сокращений затронет кампус Imagineering в Глендейле (Калифорния), где разрабатывают концепции и аттракционы для парков Disney. Также увольнения коснутся сотрудников тематических парков, круизного бизнеса и курорта Aulani на Гавайях.

Сокращения связаны с пересмотром инвестиционных приоритетов и графиков реализации проектов. При этом, по данным издания, сейчас Disney одновременно работает над большим количеством проектов для своих парков, чем когда-либо прежде.

Подразделение Disney Experiences остается одним из ключевых направлений бизнеса компании. В 2025 финансовом году оно принесло $36,2 млрд выручки и обеспечило более 56% общей операционной прибыли Disney.

Реструктуризация проходит на фоне смены руководства компании. Новый генеральный директор Disney Джош Д'Амаро намерен оптимизировать деятельность бизнеса и повысить его эффективность.

Ранее Disney уже проводила сокращения в других подразделениях. В октябре компания упразднила около 300 рабочих мест и предложила некоторым старшим сотрудникам досрочный выход на пенсию. В апреле Disney объявила о сокращении примерно 1000 должностей, преимущественно в отделах маркетинга и корпоративного управления. При этом согласилась предложить работу большинству сотрудников стартапа Character.AI, разрабатывающего чат-боты.