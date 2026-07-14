Девелоперы урезают рекламные бюджеты

В январе-мае 2026 года девелоперы и агрегаторы недвижимости впервые с 2023 года сократили расходы на офлайн-рекламу. Так, рекламные бюджеты в сегментах ТВ, наружной рекламы, радио и прессы снизились на 12,5% год к году — до 8,4 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Starlink .

Наибольшее сокращение пришлось на прессу (-16,3%), радио (-13,7%), телевидение (-13,1%) и наружную рекламу (-12,2%).

Участники рынка подтверждают этот тренд. В группе «Самолет» сообщили, что за первые пять месяцев года общий рекламный бюджет компании сократился более чем на 40%. Эксперты связывают снижение расходов с охлаждением спроса на новостройки, высокой ипотечной ставкой, сокращением числа сделок и ухудшением экономики новых проектов.

При этом девелоперы не столько уменьшают маркетинговую активность, сколько меняют ее структуру. Все больше средств направляется в интернет, где можно точнее оценивать эффективность рекламы и получать заявки от потенциальных покупателей. По оценкам участников рынка, на медийную интернет-рекламу уже приходится до 20−30% маркетинговых бюджетов девелоперов, а инвестиции в цифровые каналы продолжают расти на 25−30% в год.

Эксперты полагают, что дальнейшая динамика рекламного рынка будет зависеть от ситуации на рынке недвижимости, уровня ключевой ставки и доступности ипотечных программ. Если спрос на жилье останется слабым, девелоперы, вероятно, продолжат оптимизировать расходы на традиционные медиа, усиливая присутствие в диджитал.

Сергей Книжук, управляющий директор Starlab (ГК Starlink ):



Рекламные офлайн-бюджеты в категории недвижимости по январю-маю 2026 года снизились примерно на 12−13% к прошлому году, и это прежде всего следствие стагнации московского рынка. Москва, как ключевой центр генерации спроса и рекламных инвестиций категории, показывает падение числа ДДУ примерно на 30% и выручки около на 15%, тогда как по России в целом фиксируется умеренный рост сделок и денежного оборота. При такой структуре рынка сокращение рекламных расходов становится реакцией на ухудшение экономики проектов в столичном регионе и в целом коррелирует со снижением выручки девелоперов.



Во втором полугодии есть риск того, что динамика рынка и рекламных бюджетов категории может ухудшиться на фоне изменений в условиях семейной ипотеки и более медленного, чем ожидалось, снижения ключевой ставки. Перенастройка семейной ипотеки снижает доступность сделки для части покупателей, а отсутствие активного процесса снижения ставок ограничивает эффект «новой волны» спроса как со стороны массового покупателя, так и за счет перетекания средств из депозитов и других финансовых инструментов в первичное жилье.

Ранее сообщалось, что девелоперы с запоминающейся наружной рекламой продают жилье вдвое быстрее конкурентов.