Детский блогинг становится новым трендом в маркетинге

12 июня на фестивале «ТопФест» в «Лужниках» Университет «Синергия» представил Академию умного блогинга «Разгон» — образовательный проект, ориентированный на системную подготовку юных лидеров мнений. Программа разработана совместно с авторами контента, популярными у подростков и молодежи, и нацелена на формирование навыков, применимых как в цифровой среде, так и в профессиональном маркетинге.

Дети и подростки все чаще превращаются в самостоятельных инфлюенсеров, формируя эффективные каналы коммуникации с многомиллионной аудиторией. Для маркетологов и брендов это сигнал: детский блогинг перестает быть нишевым явлением и превращается в самостоятельный канал коммуникации с высокой вовлеченностью и доверием аудитории.

Артем Васильев, ректор университета «Синергия»: Современные подростки — первое цифровое поколение, они не знают мира без интернета и соцсетей. Образовательным организациям важно говорить с ними на их языке, и поэтому мы делаем программы специально для подростков, используя понятные им истории, визуал и форматы общения. Наша задача — не просто наблюдать за молодежью, а вести ее в мир знаний и возможностей.

Программа «Разгон» объединит обучение алгоритмам платформ, сторителлингу, формированию личного бренда, а также практическую работу со съемкой, монтажом, светом и звуком. Участникам покажут, как оформлять публикации, работать с визуальным рядом, анализировать статистику и вовлечённость. Отдельные модули посвятят цифровой безопасности, коммуникациям и профориентации в сферах журналистики, продюсирования, SMM и видеопроизводства. Цель программы — не сделать из всех участников блогеров, а передать полезные навыки: ораторское мастерство, работу с негативными комментариями, креативное мышление, умение применять технологии. Эти компетенции пригодятся и в вузе, и в маркетинговых командах, и в публичной деятельности.

Фестиваль «ТопФест», организованный Институтом поддержки детского блогинга, посетило более 60 тысяч гостей. В программе выступили популярные блогеры: Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Янгер, Поли, Газан, Марьяна Локель, Стешок, Карина Кагра, Настя Кош, Софи Шайн, Мишка Топ, Арина Дубкова, Милана Учайкина, Каролина Грейс, Тимофей Красников, Милана Шайн, Варя Джем, Тамик, группа «Рили», а также артисты Полина Гагарина, Дима Билан, Валя Карнавал, Миа Бойко, ЦУ Е ФА, Юля Гаврилина и другие.

Наталья Локтева, директор Института поддержки детского блогинга: Наш фестиваль — не просто концерт. На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория — дети и родители — говорят на одном языке.

Фестиваль в «Лужниках» — часть всероссийского гастрольного тура «ТопФест», который охватит 15 городов и соберет более 500 тысяч зрителей. Проект стартовал в марте в Санкт-Петербурге и вошел в Реестр рекордов России: по хештегу #ТопФест зафиксировано более 37 миллионов просмотров. Партнеры мероприятия — университет «Синергия», «Здоровое Отечество» и Газпромбанк.