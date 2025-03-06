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18+
06.03.2025 в 13:05

Нарисуй мне «колотун» и «чифаньку»: дети сотрудников «Туту» «расшифровали» регионализмы

Сервис показал забавный ролик, где малыши рисуют свои версии региональных слов России

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Сервис путешествий «Туту» выпустил видеоролик, в котором дети сотрудников пытались угадать значения незнакомых им регионализмов — слов, используемых только в отдельных районах России. Ребятам назвали пять необычных выражений из разных уголков страны и попросили объяснить, как они их понимают. При этом значение слов нужно было… нарисовать.

Например, слово «колотун», означающее сибирский мороз, один из малышей изобразил в виде дятла с молотком, другой — как человека, дрожащего от холода. Таким же способом юные участники эксперимента «расшифровали» слова «тутник» (шелковица), «кутарки» (мелкие деньги в Татарстане), «вехотка» (сибирское название мочалки) и «чифанька» (недорогое кафе на Дальнем Востоке).

Проект не только получился забавным, но и напомнил о богатстве и разнообразии русского языка. В «Туту» отметили, что каждая часть страны имеет свою уникальную лексику, и даже обычные слова могут звучать по-разному. Такая инициатива помогает с детства знакомиться с культурными особенностями регионов и пробуждает интерес к путешествиям.

Никита Коростелев, директор по GR в «Туту», трэвел-эксперт:

Каждый регион России уникален: у него своя история, свои традиции и даже свои слова. И это здорово! Мы в «Туту» поддерживаем знакомство с культурными особенностями нашей страны с самого детства. Этот проект — именно про это: про любовь к языку, к путешествиям и к тому, как по-разному говорят люди в разных уголках страны. Классно, что наши семейные «тутушники» подхватили эту идею и поучаствовали в создании ролика.

Россия туту регионализмы
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