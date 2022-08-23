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23.08.2022 в 16:56

В Госдуме пояснили, зачем принудительно лицензировать зарубежный контент

Они хотят поддержать кинотеатры

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов прокомментировал свой законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов, музыки и литературы. «Мы хотим поддержать отечественный бизнес, в первую очередь — кинотеатры, — заявил депутат в разговоре с Sostav. — Отказ от продления и заключения новых лицензий со стороны правообладателей из враждебных юрисдикций — злоупотребление исключительным правом и правом собственности. Наш ответ должен быть гуманным, но твёрдым».

Согласно законопроекту № 184016−8 о внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассчитываться с правообладателями предлагается через специальные счета. Они могут быть открыты в любом уполномоченном банке без присутствия правообладателя или его представителя. Решение о принудительном лицензировании будет выносить суд.

Депутат подчеркнул, что нацианализация контента будет контрпродуктивным решением, так как «никто не будет платить за российский продукт, когда есть бесплатный».

Ранее с похожей инициативой выступила Ассоциации владельцев кинотеатров, однако в бездоговорном управлении правами фильмов Правительство отказало. В разговоре с Sostav Кузнецов отметил, что «Ассоциация кинотеатров в этом деле — друг и соратник: «Мы заботимся о российском бизнесе, который должен быть на плаву. А наши основные оппоненты — онлайн-платформы, которые принадлежат западным владельцам, и, естественно, боятся с ними ссориться. Битва будет серьезная, но мы будем действовать в интересах народа и в интересах отечественного бизнеса».

Елизавета Немчинова
медиа Справедливая Россия – за правду
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