Треть россиян хотят получить в качестве новогоднего подарка деньги

32% опрошенных россиян хотели бы получить в подарок на Новый год деньги. Таковы данные исследования, которые провели специалисты платежных сервисов «ЮMoney», их публикует ТАСС.

Согласно результатам опроса, 21% респондентов мечтают, чтобы в качестве новогоднего презента им вручили смартфон, 11% опрошенных назвали лучшим подарком жениха или невесту, а 10% — здоровье.

Как проводился опрос Опрос проходил на сайте «ЮMoney» в декабре 2024 года. В нем приняли участие свыше 2 тыс. пользователей из России в возрасте от 18 до 65 лет.

4% участников опроса хотели бы отправиться в путешествие, столько же — получить в подарок наушники, ювелирные украшения или парфюм. 2% респондентов были бы рады книгам и пластинкам, а 1% — фену.

Половина респондентов (52%) планируют подарить подарки родителям, 40% собираются порадовать в Новый год детей, а 45% купят что-то для второй половинки. Многие респонденты также намерены сделать подарки друзьям (31%), себе (28%) и даже своим питомцам (15%). Всего 9% опрошенных готовы купить подарки коллегам, а 4% — соседям.

Половина участников опроса (51%) пока не приобрели подарки к Новому году.

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