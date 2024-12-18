Россияне рассказали, сколько тратят на подарки в игре «Тайный Санта»

У 17% опрошенных россиян на работе проводят игру «Тайный Санта». 22% респондентов ничего не знают об этой традиции. 27% из тех, у кого в компании устраивают такую игру, тратят на подарки до 500 руб. Расходы 40% опрошенных составляют от 500 до 1 тыс. руб., 12% — от 1 до 1,5 тыс. руб. До 8% выделяют на подарок от 1,5 до 2 тыс. руб., 4% — больше 2 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».

В числе самых популярных презентов в игре «Тайный Санта» — сладости (их назвали 43% опрошенных), подарочные наборы чая, кофе и других напитков (40%), ёлочные и новогодние украшения (32%). Также в топ подарков вошли парфюмерия и косметика (31%), тёплые вещи (16%), наборы для творчества (15%) и книги (14%).

Покупать подарки для «Тайного Санты» большинство респондентов начинают в конце ноября в дни распродаж. Так, в период с 29 ноября по 1 декабря 2024 года количество покупок кондитерских изделий увеличилось на 6% по сравнению с распродажей, которая проводилась в 2023 году, книг — на 35%, сувениров — на 48%.

Ранее 14% россиян рассказали, что получают хорошие подарки от работодателей на Новый год. 65% сотрудников не получают никаких презентов или бонусов от начальства на праздник.