Подборка на 14 февраля: поздравления от брендов и агентств с Днем святого Валентина

Каждый год День всех влюблённых становится отличным поводом для российских брендов проявить креатив и удивить и аудиторию, и своих сотрудников. Sostav собрал поздравления компаний и узнал, как любовь влияет на креатив.

Елизавета Сидорская, руководитель отдела рекламы « Авиасейлс »: Бренды, которые приходят к «Авиасейлс» за рекламой на наших площадках, порой переживают из-за креатива на проектах, хотя это наша главная фишка. Мы все понимаем — в начале отношений совершенно естественно относиться друг к другу с легким недоверием. Но нам всегда удается найти точки соприкосновения и получить 100% результат в тесте на совместимость ожиданий и реальности по проекту. На меме — наши клиенты по окончании проекта:

Савельев Савва, креативный директор Unseen : Мемов и открыток тысячи. Но есть те, которые трудно развидеть. Такие открытки есть к любому празднику, от дня шуруповерта, до дня Святого Валентина. Это тяжелый люкс, которым нас одаривают родственники в вайбере и воцапе* каждый день. Любите друг друга, не смотря ни на что)

Николай Архипов, директор клиентской группы PPL DIGITAL GODS ( PPL COMMUNICATION GROUP ): В этот романтичный день хотим напомнить, что любовь к своему делу — одно из важнейших условий, чтобы быть счастливым. А значит, валентинка полагается не только второй половинке! :) Самые теплые пожелания мы адресуем сегодня клиентам, партнерам и коллегам, с кем разделяем любовь к нашему общему делу. Будем и дальше вместе влюблять в проекты, реализовывать креативные идеи и делиться теплыми эмоциями.

Алиса Петрова, креативный директор MOSKVA PRODUCTION : О любви сказано тысячи слов, снято миллионы кадров, написано бесчисленное количество строк. Но этого всегда будет мало. Сегодня прекрасный повод поделиться с вами своими любимыми роликами! Каждый раз, когда их пересматриваю, чувствую мурашки на коже. Хочу, чтобы вас они тоже коснулись. Galaxy Chocolate: Chase — этот ролик пронзил стрелой не только сердца своих героев, но и мое сердечко тоже. История о том, как в ритме большого города купидону сложно попасть в своих «жертв», ведь они всегда находятся в спешке. Мораль: чтобы стать счастливыми, иногда нужно остановиться.

Nikon: Everything Starts With a Detail — про любовь в её самой искренней форме. О том, как влюбляются: через взгляд, случайный жест, детали, которые замечает только сердце. В моем списке это best of the best. Невероятно красивый и чувственный ролик. Все начинается с деталей. Не упустите их.

Да, о любви снято миллионы кадров, но миллион первый будет не лишним. Пусть ее будет как можно больше: в нашей жизни, в творчестве и даже в клиентских брифах) Ведь иначе зачем оно все. Always with love <3.

Команда «Вконтакте»: Мемы — универсальный язык любви, да и в целом интернет-общения. Нет такого чувства или мысли, для описания которых не найдется подходящей смешной картинки из интернета. Ниже подборка мемов от команды «ВКонтакте» — тех, что попали в самое сердечко и годятся, чтобы отправить их в личку своей второй половине с подписью «мы».

Помните, что мемный форс проходит быстро. А настоящая любовь живёт вечно. Поэтому неважно, какие мемы вы отправляете, — главное, что делаете это от чистого сердца.

Александра Дробышева, основатель диджитал-компании HINT: Видео с котом, которого «забирают на другой проект», — это олицетворение нашей повседневной рабочей реальности. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда проекты и задачи буквально тянут нас в разные стороны. Конечно, бывают моменты, когда хочется сосредоточиться на одном и завершить дело, но мы привыкли быстро переключаться и встречать новые вызовы с энтузиазмом!

А видео с котом, засунувшим голову в чайник, отлично отражает нашу реальность в удаленной работе, когда коллеги долго отвечают в чате. Мы всегда в поиске оперативности, и если ответа нет в течение нескольких минут, возникает ощущение, что что-то пошло не так! В нашей работе важно держать руку на пульсе и быть на связи — иногда и это становится настоящим искусством.

Юмор помогает нам поддерживать командный дух и подходить к рабочим моментам с легкостью. В такие моменты, когда проектов и задач больше, чем времени, смех становится не только источником энергии, но и лучшим способом зарядиться для новых свершений. И кто знает, возможно, в следующий раз кот не окажется в чайнике — хотя в нашем мире всё возможно.

Анастасия Корабельникова, руководитель отдела продакшена и креатива OMD OM Fuse: Ко дню Святого Валентина наша команда решила подготовить серию иллюстраций в стилистике одного из самых известных брендов ассоциирующегося у нас с влюбленными и этим праздником — Love Is… А так как Купидон уже давно поразил наши сердечки бесконечной любовью к своей работе и коллегам, мы решили продемонстрировать те моменты, за которые ее так любим. А вы за что любите свою работу?

Екатерина Недзвецкая, основатель Netclip: С Днем Святого Валентина! Вот и появился отличный повод снова протестировать нейросети — анимация поздравления, конечно, дело хорошее, но настоящий креатив не в инструментах, а в том, как ими пользоваться. Тот крут, кто находит способы выдавать ожидаемый результат — в рекламе, в жизни и в любви. Так что пусть ваш романтический умысел реализуется и больше не будет ни пересъемок, ни дублей. Пусть правки в отношениях будут только по мелочи, а режиссура судьбы — исключительно мастерская. Любите и будьте любимыми! Ваши Netclip — всегда в кадре!

Андрей Дансков, креативный директор, управляющий партнёр GREAT: Давайте честно признаемся: описать такое многогранное чувство как любовь (или даже её предшественницу — влюбленность) фактически невозможно. Можно достаточно удачно дать штрихи к портрету, разглядеть одну из граней или предвидеть, к чему может привести её сила. Но в этом и прелесть любви, потому что ты каждый день открываешь это чувство заново, находишь всё новые её проявления в самых простых, даже, может быть, очень приземлённых моментах. И вот именно тут ваша творческая интуиция подсказывает: а что же это, если не идеальное место для личной, пронизанной нежностью истории?! Но нет. Это самое место для того, чтобы столкнуться с тем, с чем каждый день сталкивается моя семья, которую я очень сильно люблю. С моей профдеформацией. Это значит, что на любой повод в моей голове тут же возникает ролик, кампания, кейс или активация. И для Дня всех влюбленных я каждый раз вспоминаю ролик пива “DB Export Gold”. Любите друг друга и не забывайте: You don't need two hands to hold your love…

Анна Махмутова, руководитель отдела брендинга и коммуникаций маркетингового агентства Demis Group: В отделе PR не бывает спокойных будней. Но мы любим свою работу, всегда говорим «Да» новым вызовам и бесконечно обожаем видеть результаты, которых мы добились всей командой. Символ любви и поддержки для нас — этот бобер.

Да, с первого взгляда кажется, что это довольно странный выбор. Но для нас он как тотем, напоминающий, что нет нерешаемых задач. И что мы есть друг у друга. В конце концов, если выпустить пар, мозг начинает искать пути решения, поэтому порой мы кричим с бобром и делаем невозможное. Однажды случилась опечатка по Фрейду. И вместо «одобряешь?» я получила сообщение «обобряешь?». Конечно, обобряю и всегда готова с коллегами побыть бобром. Любите свое дело и не останавливайтесь на достигнутом! P. S. : При необходимости покричите бобром, выдохните и попробуйте ещё раз.

Команда сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ : Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днем святого Валентина! Реклама — это не просто бизнес, а настоящее искусство завоевания сердец. Пусть этот день станет не только праздником романтики, но и напоминанием о том, что наша отрасль — это настоящее воплощение любви: любви к людям, креативу, новым идеям, к масштабным проектам, к инновационным технологиям и инструментам. Желаем стратегических решений, которые будут заставлять ваши сердца и сердца ваших клиентов биться чаще и в унисон! Оставайтесь навсегда влюбленными в то, что вы делаете! С любовью ко всей индустрии, Команда ЭВЕРЕСТ

Команда международного коммуникационного агентства LAMPA: Мы с детства знаем, что в День влюбленных можно поздравлять не только вторую половинку, но и любимых близких: маму, папу, бабушку, дедушку, сестру, брата или подругу-одноклассницу. А во взрослой жизни к этому списку добавляются люди, с которыми мы проводим 40 часов в неделю, — дорогие коллеги. Международное коммуникационное агентство LAMPA подарило нам офисную дружбу: мы влюблены и в профессию, и в свои статусы по задачкам, и в планерки, и в совместные обеды. Наш клип хоть и гиперболизирован, но, как говорится, в каждой шутке есть лишь доля шутки. 14 февраля — отличный повод признаться, что bestie-коллега — это навсегда и по любви!

Команда агентства IVK: 14 февраля мир полон искренних слов, тёплых объятий и признаний, которые остаются с нами навсегда. В этот день мы в IVK хотим напомнить, что настоящая любовь — это не только о людях, но и о том, что создаётся с душой. Реклама — это наша страсть. Каждый проект — наша история. Каждое партнёрство — взаимное доверие. Наша работа — это по любви. Пусть в жизни каждого будет место для вдохновения, больших идей и настоящих чувств. Пусть каждый день будет поводом влюбляться в своё дело заново.

Команда агентства Heads : В Heads мы убеждены, что прочные отношения, будь то профессиональные или личные, строятся на фундаменте взаимной поддержки и искренности. Это справедливо как для взаимодействия агентства с клиентами, так и для партнерских, дружеских и романтических связей. Мы стремимся быть надежными партнерами для наших клиентов, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания. Именно поддержка позволяет преодолевать трудности и достигать поставленных целей. А отблагодарить своих коллег, партнеров или заказчиков вы можете с помощью наших валентинок:

Елизавета Язина, Руководитель направления Performance в AMDG: Мой любимый мем про баланс работы и созвонов! Только собираешься делать дела, как тут же любимому клиенту нужен колл. Но нет ничего приятнее и полезнее, чем пообщаться с любимым клиентом и разбавить нудные задачи интересной беседой).

Этим мемом выражаю мою любовь и уважение к Excel. Между нами бывает все сложно и иногда пробегает холодок, но нет ничего чудеснее, чем красивая сводная таблица в твоих клеточках.

Тарас Триль, руководитель отдела маркетинга Yes, today! Film: Если бы меня попросили найти самую милую рекламу ко Дню всех влюбленных, я бы точно выбрал что-то другое. Но раз уж мы не только работаем, но и развлекаемся, мой выбор — ролик M&M's 2002 года. Сюжет вроде бы романтичный, но с легким налетом черного юмора: муж увидел, что жена забыла открыть валентинку, внутри которой был спрятан живой красный эмэмденсин. Он в спешке вскрывает подарок, маскот сначала подает признаки жизни…но секундой позже задыхается и покидает этот мир. Муж резюмирует: «Сделаем вид, что этого не было». Производитель успокаивает: «Это всего лишь шоколад». Однако урок очевиден: про подарки забывать нельзя. Лично у меня была похожая история, когда подаренная шоколадка пролежала полгода. Спустя время я о ней вспомнил… но было уже поздно. Так что лучше не откладывать и наслаждаться сладкими подарками сразу. С Днем всех влюбленных!

Команда VK Рекламы: Вопрос о том, кому платить на первом свидании, очень часто перерастает в ярые дебаты среди мужчин и женщин, порождая множество мемов и смешных роликов. Но в этом году в честь Дня всех влюбленных мы решили решить этот извечный спор и запустили акцию «Первое свидание за наш счёт!». Платформа удваивает бюджет первой рекламной кампании, предоставляя дополнительно на счёт до 10 тыс. рублей. Это отличная возможность не только привлечь внимание к бизнесу, но и установить прочные связи с аудиторией. Акция вдохновляет начать продвижение, объединив любовь к делу и стремление к успеху.

Ксения Садовская, Старший креатор Realweb : Мне нравится, что в руках Ильи те самые открытки из «Одноклассников» и WhatsApp обретают новую жизнь. Они снова становятся смешными, и ими хочется делиться. Я лично расцеловала в трюфель половину своего директа. Ну самый большой лайк, конечно копирайту. Именно он, на мой взгляд, делает эти открытки виральными. Вот так дешево и легко можно завирусить пост.

Команда Hybrid: Hybrid дарит валентинки (и немножко внимания) коллегам В рекламе, как и в любви, важны забота, внимание и персональный подход. 14 февраля — отличный повод напомнить об этом коллегам! Дарите валентинки, признавайтесь в симпатии (креативной, профессиональной и не только) и пусть этот день пройдет с улыбкой!

Юстина Плевокас, креативный стратег Hate Agency : Сегодня внесу немного грусти в подборку, извините, но такой уж у меня жизненный период. Поразительно, но несмотря на все новейшие веяния психологии и обсуждение таких тем как обесценивание, лучше всего меня умеет успокаивать моя мама, просто сказав «хватит плакать, ничего страшного не случилось». Ну, и, попросив, сделать что-то по дому, конечно же.

Команда Weborama : Празднуем любовь и объявляем «open call» для всех, кто хочет найти свой трафик …



Команда Веборамы организует то самое свидание:

*Хотите пофлиртовать? Ваша love story — programmatic

*Ищете человека для душевной беседы? — выбирайте сегменты по таргетингу

*Первый шаг к честным и прозрачным отношениям — независимая верификация

*А Data и Semantic AI технологии советуем тем, кто хочет вступить в серьезные отношения.



Вжух! И вы в идеальных отношениях! Вот такой мощный заряд digital-любви.

Команда JUNGLE CREATIVE STUDIO: Ко Дню всех влюбленных команда JUNGLE CREATIVE STUDIO поделилась любимыми мемами, которые отсылают к отношениям:

Евгения Оборина, Founder & CEO креативного агентства Epique Communications: Любовь — непредсказуема, и для нас главное — не бояться и не стыдиться её проявлять. Мы подготовили для вас не валентинки, а пылкий hear me out cake — тренд, в котором участники показывают своих крашей, даже если они кажутся странными или неожиданными. Призываем вас всегда прислушиваться к своему сердцу, оно приведёт вас только к лучшему, например, к нам!

Ольга Ильницкая, директор клиентского сервиса DV GROUP: Для всех праздники — это ожидание кайфовых выходных, а для digitalщиков это афганская война, где надо успеть собрать достойный креатив, запустить рекламу, проследить за ней, чтобы бюджет не улетел, продажи не упали и посадочные не отвалились. Этот мем отражает наше состояние и наш ответ клиентам, когда они приходят к нам с безумной идеей запуска за два дня перед праздниками. А еще мы в душе технари: помешаны на показателях и числах, поэтому от нас часто можно услышать англицизмы, именно так мы выглядим со стороны. На самом деле мы очень LOVE своих клиентов и свою WORK, но без хиханек и хахонек никуда:)

Татьяна Гурина, управляющий директор агентства DDB: Мы в DDB знаем, что сила — в людях. Наша команда — это те, кто видит за брифами не просто задачи, а возможности создавать культовые кампании, менять восприятие брендов и делать коммуникацию по-настоящему эмоциональной. И сегодня решили в очередной раз сказать, как мы любим и ценим друг друга. Пушистые сердечки с мемными рабочими фразами — лишь один из способов!

Команда Magnetto.pro : 14 февраля может быть не только днем романтической любви, но и днем любви к своему делу. Мы уверены, что многие из вас испытывают ту же страсть к своей работе, что и мы. Поэтому в честь Дня Всех Влюбленных в этом году Magnetto.pro решили создать свой стикерпак в Telegram. Он посвящен всем кто работает над продвижением в Telegram и в особенности таргетологам. Каждый стикер в нашем паке символизирует эмоции и переживания, с которыми сталкиваются специалисты по продвижению: радость от успешной кампании, азарт от новых идей и даже легкую грусть от неудач. Мы хотим поделиться этой любовью и вдохновить вас на новые достижения в мире Telegram. Стикерпак будет доступен в нашем канале 14 февраля. Любите то, что делаете, и делайте то, что любите!

Вероника Пахомова, PR менеджер Out Digital : 14 февраля — отличный повод напомнить окружающим людям, как вы их цените. Еще в школе на День Всех Влюбленных девчонки не только ждали признания от того самого, но и смело готовили охапку валентинок для любимых подружек, поэтому дарить сердечки в этот день всем любимым (любимому человеку, любимым подругам, любимым коллегам, любимым клиентам) — практика, ставшая нормой. Поздравительный формат постоянно развивается: валентинки уже не столько сердечки из бумаги, сколько изображения и видео, причем все чаще мемного формата или вдохновленные современной поп культурой. И хоть валентинки почти совсем перекочевали в digital, персонализация остается отличительной чертой самых душевных поздравлений: раньше мы сами вырезали сердечки из бумаги и клеили на них фото любимых актеров получателя, а сейчас создаем признания в приложениях и графических редакторах, все так же адаптируя их под интересы и чувство юмора адресата.

Признаемся друллегам в чувствах валентинками, сделанными в самом простом фоторедакторе и понятными не только Out Digital, но и всем, кто работает в офисе.

Команда The Clients : Креативные пары The Clients делятся любимым контентом ко дню влюбленных (остальная часть команды ждет дня самовлюбленных):

Кондратова Татьяна, креатор, коммуникационное агентство Апрель: Привет, Sostav! Люблю кампании, построенные на чём-то до неприличия простом. Кажется, такие штуки всегда бьют в нерв. Поэтому на 14 февраля шутки ради я бы подбила любимого подписать «брачный» договор от Pupl. Вопрос решали бы простой: нам с мякоткой или без? Самый незатейливый инсайт про сок, который можно придумать, а как здорово объединяет! Начать отношения с общей вкусовщины — бесценный старт. Очаровательно, что он найден в мелочах. А если говорить про трепет чувств, то обожаю проект художницы Анны Берналь про «Первые свидания Москвы». Один из вдохновляющих референсов: если бы кто-то из наших клиентов решился на исследование в формате диджитального «зин» — это был бы лучший мэтч и подарок на 14-е февраля. Кажется, когда растёт тренд на паралич идентичности, нужно больше осмысленных и одновременно трогательных проектов про нас с вами, ребята.

Команда Mediadesk: Пусть ваша компания будет Love Mark или One Love!



И если ваш CR растёт вместе с CTR, то это значит, что вы влюблены в свою работу так же сильно, как и мы. Ваш Mediadesk

Евгения Ситникова, СЕО и креативный директор студии TRIBE: Каждую пятницу в нашем чате мы делимся новостями — это больше, чем просто обмен информацией. Эта традиция создаёт тёплую атмосферу и укрепляет командный дух. Мы рассказываем о запустившихся проектах, отпусках, корпоративных мероприятиях, планах компании, делимся личными радостям, такими как рождение детей, прохождение курсов и иногда подшучиваем друг над другом. Мы очень любим эту традицию и к каждому выпуску TRIBE NEWS готовим яркую обложку. Героями этих обложек часто становимся мы сами и сегодня делимся самыми любимыми)

Команда агентства Easy Media : Сколько пар глаз разглядывали «миры» Иеронима Босха — столько интерпретаций и новых смыслов родилось в глазах смотрящих. В День Святого Валентина мы хотим согреть эти шедевры северного Возрождения своей любовью.

А все потому, что тендеры — настоящая любовь «Изи Медиа»! Делать крутые продукты, видеть горящие глаза Клиентов и получать письма о победах — наше искусство любить.

E-Promo Group — превращаем хаос digital-маркетинга в гармонию: В digital-маркетинге не обойтись без digital-подвигов: как Геракл, мы готовы бороться с «гидрами» данных и сражаться с проблемами трафика, чтобы, словно по нити Ариадны, привести клиентов к успеху. Любовь к digital побуждает нас искать нестандартные решения, тестировать гипотезы и реализовывать проекты, которые не только решают бизнес-задачи, но и пробуждают эмоции. Мы не просто запускаем рекламные кампании, разрабатываем сайты или реализуем креативные стратегии — мы строим крепкие и долгосрочные отношения с клиентами, принося им ощутимую ценность и результаты.

Виктор Шимановский, генеральный директор агентства Ambitica: Мы, «Амбитика», наверное, счастливая команда, так как искренне любим нашу работу: наших клиентов и партнеров, проекты, которые делаем, тот драйв и развитие, которое получаем в процессе.

Поэтому, если говорить о Дне Всех Влюбленных применительно к работе и на таком индустриальном ресурсе как Sostav, то хочется пожелать всем побольше этого прекрасного чувства не только в личной, но и в профессиональной жизни! И не только 14 февраля, а весь год, всю жизнь!

Делимся с вами подборкой признаний в любви к работе, вдохновленной фантиками из жвачки Love Is…

Команда icontext: Пока поколения спорят, с какими смайликами и как писать сообщения друг другу, мы предлагаем использовать наши нетоксичные стикеры, чтобы смягчить общение с коллегами. Добавили мимишности, и вот уже тревожное «есть правки» не так расстраивает. А в знак того, что всегда должна оставаться надежда, мы добавили однозначное «согласовано» — фразу, которую хочет услышать каждый. Ирония, эффективная работа и дружелюбная атмосфера — наше все. Посвящается всем тревожным.

С любовью, icontext.

Команда *feedstars : Feedstars — это про любовь. Всепоглощающую и всепрощающую, одним словом — великую. Но какая же любовь без приколов? Наверное пресная и однотипная. Нам такое не знакомо! Страсть, скандалы и бурные примирения, а главное искренние чувства и доверие — вот это про нас! Тем более, что донести всё это можно ёмкими мемами. В нашу подборочку мы выключили «типичные мысли рекламщика». Не знаем, как для вас, но мы в один голос сказали «Жиза!». Как говорится и вкусно и грустно. Реальная жизнь и настоящая любовь проявляется не в словах, а в поступках и мелочах. Поэтому мы с гордостью можем сказать: в feedsatrs всё по любви!

Команда emg : 14 февраля — время романтики, признаний и… гороскопов! Делимся забавной перепиской Директора по развитию бизнеса emg Маши Умановой и её мужа. Вот так, с обсуждения гороскопов, зародилась история любви.

Команда Pro-Vision: Любовь — это химия?

Или все-таки обычная арифметика? К 14 февраля аналитики Pro-Vision опросили более 2 тыс. россиян и вывели формулу идеальной любви. Берем слагаемые счастливых отношений: доверие, заботу, общие интересы, страсть. Вычитаем красные флаги: измены, токсичность, зависимости. Получаем результат — самый точный ответ на вопрос, что для вас любовь.

Ну а прочие статистически значимые компоненты современной любви собрали для вас на карточках) С праздником, друзья! Мы вас любим.

Команда «VK Музыки»: Годный контент идёт сюда-а-а! Любимые мемы SMM-команды «VK Музыки» — те, которые мы делаем сами (и которые приносит нам жизнь).

А если вы вдруг недостаточно похихикали над нашей подборкой, то заходите в интернет 14 февраля: мы там ТАКОЕ с Николаем Василенко придумали! Ещё в соцсетях VK Музыки есть целая рубрика «ворованный мем дня для VK Музыки» — мы ведём её вместе с нашими друзьями из ДИСКО КЛУБА.

Никита Старков, креатор событийного агентства « Лира »: 14 февраля — отличный повод выразить любовь к коллегам, а смешной мем, отправленный во внутренний агентский чатик, позволяет выражать её каждый день. Это помогает нам, ивентщикам, справляться со стрессом и разряжать накалённую обстановку в жаркие периоды подготовки и реализации мероприятий. За серьёзными кейсами и сложными проектами стоят живые и нескучные люди с особым чувством юмора.

Команда ЛЭТУАЛЬ: 14 февраля — еще один информационный повод для брендов, работающих над глобальными гендерными коммуникациями, где важно предложить клиентам микс полезных и креативных решений. Собрав всех мемологов офиса, мы с командой придумали классную механику и разработали TG-бота: он умный, поэтому умеет генерить смешные валентинки и советовать идеальные ароматы. В списке посланий — разные варианты, но все с отсылкой к теме бьюти. Фавориты команды — Ам Ням, Шрек и Chill guy.

Команда Flocktory :



Flocktory в этом году напомнили всем, что самое важное в бизнесе — это команда, а people-first approach — не маркетинг-булшит

Команда « Мобио »: В День святого Валентина мы решили объединить любовь к мемам, тёплым встречам и коллегам — именно так и появилась наша подборка открыток и забавных картинок. Открытки с капибарой и крысами — это наши идеальные способы вызвать улыбку с утра у коллег в День всех влюбленных! Найдены во время серфа по развлекательным страницам социальных сетей с фотографиями животных и запущены в наши внутренние каналы больше года назад. Коллеги из разных дивизионов в свободные минуты подписали их, признавшись в любви к своим руководителям и «Мобио».

Пельмени на блюде в форме сердца попались одному из наших сотрудников в food-подборках пабликов «ВКонтакте». По её рассказам, она бережно её сохранила для особого случая — чтобы забавно поздравить кого-нибудь из коллег. «Особый случай» наступил 14 февраля: в нашем Slack появился вот такой виртуальный подарок с пожеланиями проводить как можно больше вкусных встреч, работать в уюте и комфорте. С того момента прошло много времени, и за этот период наша команда действительно собиралась вместе далеко не раз.

Так что поздравляем всех с 14 февраля и желаем только эффективных стратегий, высоких конверсий и любви — как в digital, так и в реальной жизни!

Команда Adsup.me : Команда Adsup.me поздравляет digital-рынок с Международным днем всех влюблённых. Каждый — в своем оригинальном исполнении, но от всего сердца!

Команда i-Media : Поздравляем с Днем всех влюбленных! Этот день напоминает нам о том, как важны любовь и внимание в нашем мире. Чтобы проникнуться романтической атмосферой праздника, спросили коллег, во что они влюбились в феврале, и делимся в карточках. С любовью, i-Media

Александра Коптева-Гамолова, основатель агентства KG Agency: Нам захотелось выйти за рамки чопорного и рамочного общения, дать нам и коллегам возможность расслабиться и посмеяться. Поэтому в первый год ведения корпоративных соцсетей после 1,5 лет на рынке мы решили сделать смелые валентинки.

У некоторых компаний слов и мемов не нашлось, но они решили побаловать читателей интересными активациями.

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Programmatica.com представляет стикерпак ко Дню святого Валентина!

Ко Дню всех влюбленных PROGRAMMATICA.COM подготовила специальный стикерпак, в котором обращается к теме любви в искусстве.

Он напоминает о том, что любовь присутствует повсюду, включая мир современных технологий. Страсть к своему делу вдохновляет на создание инновационных решений и помогает находить пути для решения сложных задач.

Стикеры, как частичку этих сильных чувств, можно подарить тем, кто дорог, или наклеить на свои вещи. Именно так любви становится больше.

Для поздравлений на расстоянии Programmatica.com также подготовила коллекцию открыток. Их можно приложить к сообщению, подарив дорогому человеку теплые слова и толику великого искусства!

«Отправлено с любовью»: Валентинки в кинотеатре «Художественный»

В кинотеатре «Художественный» к Дню всех влюбленных открылась почта от проекта SET (MR Group). Посетители могут отправить валентинки с открытками художницы Кристины Манучарян, изображающими романтические сюжеты. Яркий почтовый ящик с сердцем и стрелами Амура будет доступен с 6 по 16 февраля.

METRO и агентство Nectarin представили комикс «Идеальный шопинг влюбленных»

Огромный ассортимент продуктов METRO, щепотка зарисовок из жизни и немножко фантазии иллюстратора — все, что понадобилось команде, чтобы воплотить мечты о парном шоппинге в реальность. В романтичном комиксе никто не торопится сделать выбор, а совершает настоящие поступки для своей второй половинки. Думаете, это фантастика? Совсем нет. Попробуйте действовать, как герои этих сюжетов, и идиллия в праздник вам обеспечена.

Финуслуги и агентство Nectarin увеличили шансы на подарки от диджитал-купидона

Финуслуги и агентство Nectarin в преддверии Дня святого Валентина запустили чат-бот ФинВалентин. Чтобы финансы росли вместе с вашими чувствами нужно было отправить свое признание в любви до 13 февраля. Эти трогательные послания превратились в милые валентинки, которыми можно было поделиться с близкими. А повышенный процент по вкладу стал приятным бонусом для авторов открыток.