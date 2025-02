Подборка на 14 февраля: поздравления от брендов и агентств с Днем святого Валентина

Nikon: Everything Starts With a Detail — про любовь в её самой искренней форме. О том, как влюбляются: через взгляд, случайный жест, детали, которые замечает только сердце. В моем списке это best of the best. Невероятно красивый и чувственный ролик. Все начинается с деталей. Не упустите их.