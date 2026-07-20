Demis Group и «Аспект»: как оптимизация сайта увеличила поисковый трафик

Развитие крупного интернет-магазина зависит не только от качества поискового продвижения. По мере роста каталога на первый план выходят скорость работы сайта, логика формирования страниц и способность системы выдерживать увеличивающуюся нагрузку. Если техническая основа не рассчитана на масштабирование, новые товары и разделы начинают замедлять проект, создавать дубли и затруднять индексацию. С такой ситуацией столкнулся интернет-магазин «Аспект». О том, какие изменения потребовались проекту и к каким результатам они привели, команда Demis Group рассказала Sostav.

О проекте

«Аспект» с 2008 года занимается продажей спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Среди клиентов компании — производственные и строительные предприятия, организации сферы услуг и частные покупатели из разных регионов России.

Ассортимент интернет-магазина включает базовые комплекты рабочей одежды и специализированную защиту для определенных профессий и условий труда.

Проект развивал региональные поддомены, добавлял сезонные разделы и расширял товарную матрицу. Со временем количество элементов внутри системы выросло настолько, что существующая архитектура перестала выдерживать нагрузку без сбоев.

Задачи проекта

К началу работ технические проблемы уже влияли и на пользователей, и на SEO (Search Engine Optimization — поисковая оптимизация). Отдельные страницы загружались до 10 секунд, а при повышенной нагрузке возникали ошибки 500 и 504.

Перед командой стояли следующие задачи:

повысить стабильность сайта и снизить нагрузку на сервер;

ускорить работу каталога, фильтров и товарных страниц;

сократить количество дублей;

упростить структуру адресов;

улучшить обход и индексацию каталога поисковиками;

подготовить интернет-магазин к дальнейшему расширению ассортимента и региональных направлений.

Почему обычного SEO было недостаточно

При замедлении роста органического трафика интернет-магазины часто начинают расширять семантическое ядро, создавать дополнительные посадочные страницы и увеличивать объем контента.

Для «Аспекта» такой путь мог привести к обратному эффекту.

Когда сайт медленно работает, периодически выдает ошибки и создает дубли, проблему легко разделить на несколько небольших задач. Однако ускорение отдельных страниц или изменение одного параметра кеширования не устраняет причину. В крупных проектах необходимо смотреть на взаимосвязь базы данных, модулей, каталога и структуры адресов.

С чего начали работу

Специалисты разделили проект на две части. Первая касалась производительности: требовалось понять, какие процессы потребляют больше всего ресурсов, и почему сайт не справляется с нагрузкой.

Вторая часть была связана с организацией каталога. Команде предстояло изменить логику формирования адресов, сократить число дублей и сделать товарные страницы более доступными для поисковых систем.

Как снизили нагрузку на систему

Чем больше становился ассортимент, тем заметнее это влияло на скорость ответа сервера.

Специалисты пересмотрели конфигурацию MySQL (My Structured Query Language — система управления реляционными базами данных) и адаптировали ее к работе с объемными запросами. Параллельно были изменены параметры кеширования PHP (Hypertext Preprocessor — язык программирования для веб-разработки) и механизм сохранения результатов запросов.

Команда также:

выявила и переработала ресурсоемкие операции в товарном каталоге;

оптимизировала использование серверного процессора;

добавила необходимые индексы в таблицы, задействованные при обработке изображений;

ускорила формирование страниц категорий;

применила композитное кеширование для листингов и фильтров;

скорректировала хранение данных веб-аналитики.

Сайт стал быстрее формировать страницы и реже сталкиваться с критическими серверными ошибками.

Как изменилась структура товарных страниц

Отдельной причиной сложностей была зависимость URL (Uniform Resource Locator — адрес страницы в интернете) карточки от раздела, в котором размещался товар.

Одна модель спецодежды, подходящая одновременно для нескольких профессий или условий эксплуатации, могла отображаться в разных ветках каталога, а система формировала для нее несколько адресов с одинаковым содержанием.

Для посетителя это оставалась одна и та же позиция. Для поискового робота — несколько страниц, между которыми нужно распределить внимание и определить основную.

Все товары перенесли в единую структуру с сегментом product/.

Карточки стали находиться ближе к корневому уровню сайта, их адреса перестали меняться в зависимости от раздела, а количество повторяющихся URL сократилось.

Что сделали с региональными версиями

«Аспект» работает с покупателями из разных частей России, поэтому структура проекта включает региональные поддомены. Такая система помогает учитывать географию спроса, но требует точной технической настройки.

Команда проверила механизм переключения регионов, привела в порядок метатеги и региональный контент, а также пересмотрела внутренние ссылки между поддоменами.

Результаты

В январе сайт привлек из поисковых систем 18,3 тыс. визитов. В феврале показатель приблизился к 20,9 тыс.

За два месяца органический трафик оказался на 8,2 тыс. визитов выше результата того же периода предыдущего года.

Поисковый канал приносил не только посещения, но и заказы:

в январе покупатели оформили 93 заказа;

в феврале — 92 заказа.

Снижение числа дублей позволило роботам расходовать меньше ресурсов на повторяющиеся страницы и быстрее переходить к актуальным разделам каталога.

Интернет-магазин получил техническую основу, которая позволяет расширять ассортимент без воспроизведения прежних проблем в том же масштабе.

Структура товарных страниц стала понятнее для поисковых систем. Серверная часть — устойчивее к нагрузке. Новые позиции начали быстрее включаться в поисковый индекс, а работа с региональными версиями стала более управляемой.

Егор Даньшин, аккаунт-менеджер департамента информационных технологий Demis Group: Возможности поискового продвижения напрямую зависят от технического состояния сайта. Когда значительная часть ресурсов уходит на обработку тяжелых запросов и устранение перегрузок, проект не может полноценно развивать каталог. Стабилизация системы возвращает возможность масштабировать SEO без постоянного роста числа ошибок.