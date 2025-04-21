«Делимобиль» провел ребрендинг. В его рамках был обновлен визуальный стиль. Слоган «Тебе водить» заменили фразой «Ты у руля». Под единым брендом запущены новые бизнес-юниты. Об этом Sostav рассказали в компании.

Основная цель ребрендинга — показать, что компания вышла за рамки оператора каршеринга и активно развивает другие бизнес-направления. В частности, управляет автопарком и монетизирует автомобильные сервисные услуги в бизнес-юните «Делисервис». Машины из парка можно выкупить в сервисе «Купимобиль». Для рекламодателей запущена собственная рекламная платформа.

Вместе с обновлением визуального стиля сервис внедрил новую подкатегорию Supreme для требовательных пользователей. Она объединит премиальные и технологичные авто, которые получат серебряную оклейку и новый логотип сервиса. Категория будет выделена другим цветом на карте в мобильном приложении.

Дизайн оклейки машин выбран фокус-группой из 1 тыс. постоянных пользователей сервиса. Она располагается только на задних дверях. Логотип написан в две линии, более широкой «аквамариновой» линией и новым иссиня-черным цветом в дополнение к стандартной для каршеринга оранжевой ливрее.

Андрей Крупнов, директор по стратегии и росту «Делимобиля»: «Делимобиль» — пионер рынка краткосрочной аренды авто. За почти 10 лет работы проделал длинный путь: стал устойчивым лидером на активно растущем рынке и первым публичным оператором каршеринга с масштабной технологической экспертизой. При этом визуальный образ компании в последний раз менялся шесть лет назад, еще до пандемии и изменений российского автомобильного рынка, когда каршеринг, как отдельный вид транспорта, еще формировался. Но мы видим, что наши пользователи в первую очередь выбирают «Делимобиль» не за логотип, а за качество всего сервиса и удобство использования. За последние годы многое поменялось в нашем бизнесе, возможности сервиса сильно выросли и обновление айдентики необходимо для отражения этих изменений. У нас уже более 31 тыс. делимобилей доступны в 14 российских городах и делают лучше жизнь 11 миллионов пользователей и корпоративных клиентов. Наша команда живет идеей делать людей свободными и счастливыми, благодаря услугам компании. Масштабирование сервиса, развитие новых бизнес-направлений, включая собственной рекламной платформы, продуктов для бизнеса, улучшение качества и омоложение автопарка во всех регионах присутствия, повышение уровня клиентского сервиса стали предпосылкой для эволюционного визуального обновления. Мы сохранили якорные элементы, общую преемственность в айдентике и дух новаторства. В то же время полностью обновили и сделали актуальным подход в дизайне, чтобы стать удобнее, понятнее и заметнее для пользователей и партнеров. Быть у руля своей жизни и бизнеса — просто с «Делимобилем».

Новая айдентика объединит все новые продукты и бизнес-юниты в единую структуру бренда. Первые изменения появятся в мобильном приложении уже 21 апреля.

Ранее, в День смеха «Делимобиль» переименовал категории машин. Все классы авто были названы в честь старинного транспорта: вместо «Эконома» и «Комфорта» пользователи увидят «Повозку» и «Бричку».