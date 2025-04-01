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01.04.2025 в 16:15

«Делимобиль» на день вернул свой автопарк в эпоху царских дорог

Вместо «Эконома» и «Комфорта» пользователям предлагают «Повозку» и «Бричку»

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Оператор каршеринга «Делимобиль» в День смеха переименовал категории машин. Все классы авто были названы в честь старинного транспорта: вместо «Эконома» и «Комфорта» пользователи увидят «Повозку» и «Бричку», смогут взять на важную встречу «Карету» (аналог «Бизнеса»). Также можно прокатиться на премиальных авто в категориях «Люкс-бричка» и «Царь-телега», а для перевозки вещей использовать «Колесницу» («Грузовой»). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Делимобиля».

Такой кампанией оператор решил напомнить аудитории, что технологии приходят и уходят, а хороший сервис с возможностью выбрать оптимальный вид транспорта — вечен. Коммуникация позволит людям почувствовать себя героями древних былин и забронировать необычный автомобиль.

Сейчас в автопарке «Делимобиля» насчитывается больше 130 моделей машин и 7 категорий транспорта для любых случаев.

«Делимобиль» на день вернул свой автопарк в эпоху царских дорог «Делимобиль» на день вернул свой автопарк в эпоху царских дорог «Делимобиль» на день вернул свой автопарк в эпоху царских дорог «Делимобиль» на день вернул свой автопарк в эпоху царских дорог

Команда «Делимобиля»:

Мы ежедневно показываем, что каршеринг — больше, чем просто аренда авто. «Повозка», «Колесница», «Карета» — эти слова живут в языке веками. Таким необычным способом «Делимобиль» решил напомнить пользователям, что качественный сервис был актуален во все времена. Ровно как и возможность выбирать варианты транспорта для разных случаев. Наши «Царь-телеги» оснащены по последнему слову техники, «Карета» позволит с комфортом доехать на «бал» с важным вельможей, а «Колесница» выдержит любой ценный груз, так как в нее запряжено много «лошадей».

В сентябре прошлого года «Делимобиль» запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша «Врум Врум — Накатай на квартиру». Пользователи сервиса могли выиграть 10 млн руб. на покупку квартиры, бонусы на поездки и гаджеты.

День смеха Делимобиль
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