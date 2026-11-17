Объем выданных в октябре автокредитов достиг рекордных с начала года 190,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем 2026 года показатель вырос на 6%, по сравнению с октябрем 2025 года сократился на 11%. Число выданных автокредитов за месяц увеличилось на 1%, за год снизилось на 18% и составило 113,71 тыс. Таковы данные Объединенного кредитного бюро.

Доля кредитов на покупку новых машин в октябре составила 67% от общего числа выданных автокредитов и 70% от их объема. В сентябре показатели были равны 68% и 68%, в октябре 2025 года — 71% и 73% соответственно.

Средний чек автокредита на новые автомобили составил 1,8 млн руб. (в сентябре — 1,5 млн руб., в октябре 2025 года — 1,6 млн руб.), на машины с пробегом — 1,5 млн руб. (в сентябре — 1,5 млн руб., в октябре 2025 года — 1,4 млн руб.).

Средний срок кредитования для новых авто составил 5 лет 5 месяцев (в сентябре — 5 лет, в октябре 2025 года — 5 лет и 8 месяцев), для машин с пробегом — 6 лет 6 месяцев (в сентябре — 6 лет и 6 месяцев, в октябре 2025 года — 5 лет 7 месяцев).

Полная стоимость кредита (ПСК) для покупателей новых автомобилей в октябре была равна 11,09%, для покупателей машин с пробегом — 18,47%. В сентябре ПСК в автокредитовании была на уровне 12,73% для новых авто и 18,67% для подержанных.

За 10 месяцев 2026 года россияне оформили 1,03 млн автокредитов на 1,61 трлн руб. Среднемесячный объем выдач составил 161,17 млрд руб.