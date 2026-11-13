Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии

Mercedes-Benz временно остановил новые инвестиции в свои производственные площадки в Германии. Кроме того, компания начала рассматривать возможность закрытия двух заводов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления представителей концерна.

Кадровый директор Mercedes-Benz Бритта Зеегер заявила во внутреннем интервью, что компании приходится оценивать, какие немецкие предприятия она может позволить себе содержать. По ее словам, концерн намерен избежать закрытия заводов, однако теперь вынужден предметнее рассматривать такой сценарий.

Как пишет издание, под угрозой могут оказаться сборочное предприятие и завод по производству автомобильных компонентов. Ранее глава производственного подразделения Михаэль Шибе предупреждал, что закрытие двух немецких площадок возможно, если компании не удастся сократить расходы.

Одной из причин пересмотра стратегии стали высокие затраты на персонал. По данным Mercedes-Benz, стоимость одного производственного часа в Германии на некоторых площадках до пяти раз выше, чем в Восточной Европе. Руководство концерна добивается увеличения рабочего времени без повышения зарплаты, а также пересмотра дополнительных выплат сотрудникам, включая премии и отпускные.

Ранее сообщалось, что в рамках реструктуризации Volkswagen также планирует закрыть четыре завода в Германии.