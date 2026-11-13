Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2026 в 08:00

Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии

Автоконцерн уже приостановил новые инвестиции в свои производственные площадки

Mercedes-Benz временно остановил новые инвестиции в свои производственные площадки в Германии. Кроме того, компания начала рассматривать возможность закрытия двух заводов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления представителей концерна.

Кадровый директор Mercedes-Benz Бритта Зеегер заявила во внутреннем интервью, что компании приходится оценивать, какие немецкие предприятия она может позволить себе содержать. По ее словам, концерн намерен избежать закрытия заводов, однако теперь вынужден предметнее рассматривать такой сценарий.

Как пишет издание, под угрозой могут оказаться сборочное предприятие и завод по производству автомобильных компонентов. Ранее глава производственного подразделения Михаэль Шибе предупреждал, что закрытие двух немецких площадок возможно, если компании не удастся сократить расходы.

Одной из причин пересмотра стратегии стали высокие затраты на персонал. По данным Mercedes-Benz, стоимость одного производственного часа в Германии на некоторых площадках до пяти раз выше, чем в Восточной Европе. Руководство концерна добивается увеличения рабочего времени без повышения зарплаты, а также пересмотра дополнительных выплат сотрудникам, включая премии и отпускные.

Ранее сообщалось, что в рамках реструктуризации Volkswagen также планирует закрыть четыре завода в Германии.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.