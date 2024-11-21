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21.11.2024 в 06:50

«Делимобиль» запустил рекламную платформу

Сторонние компании будут размещать рекламу в мобильном приложении сервиса и на автомобилях

«Делимобиль» запустил собственную рекламную платформу. Теперь сторонние компании смогут разместить рекламу в мобильном приложении и на автомобилях, а также представить образцы товара внутри машин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса.

Первыми покупателями рекламы у «Делимобиля» стали МТС Live, Cordiant и Redmond. Стоимость контрактов не раскрывается, однако источник издания знает, что комплексные проекты по оклейке машин и интеграции в приложение стартуют от 5 млн руб. Таким образом, за первые интеграции «Делимобиль» уже получил несколько десятков млн руб.

Другой собеседник знает, что компания выделила монетизацию рекламного инвентаря в отдельное направление. Его возглавил Виктор Чирков, который ранее развивал экосистемные проекты в «Яндексе», «Газпром нефти» и Ozon.

В компании рассчитывают, что рекламная платформа будет востребована за счет «креативного подхода и дефицита рекламного инвентаря на российском рынке». В перспективе сервис планирует увеличить число рекламодателей, расширить цифровые форматы рекламы и автоматизировать запуск проектов.

Таким образом, рекламное направление сможет занять заметную долю в выручке «Делимобиля».

Эксперты называют запуск рекламы в мобильном приложении «Делимобиля» логичным, особенно в ситуации дефицита рекламного инвентаря и роста цен на размещения. При этом аудитория приложения будет интересна рекламодателям из разных категорий — от FMCG и сферы развлечений до финансового сектора, уверен представитель NMi Group .

В феврале стало известно, что «Делимобиль» завершил первичное публичное предложение (IPO) и привлек 4,2 млрд руб. Цена одной акции составила 265 руб.

Делимобиль
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