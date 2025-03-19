Дейтинг-сервисами пользуются 8 млн россиян

Cовокупная месячная аудитория (MAU) всех дейтинг-сервисов в России в феврале достигла 8 млн пользователей. У сервиса «Друг вокруг» показатель составил 1,9 млн пользователей, у Mamba — 1,5 млн, у Tabor — 1,4 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

MAU «Фотостраны» в феврале было на уровне 1,1 млн человек, Loveplanet — 741 тыс. Ниже показатели у Nekto ME (659 тыс.) и Beboo (659 тыс.), сервиса «Мята» (503 тыс.) и Nataliedate (477 тыс.). У «Mail.ru Знакомств» в месяц аудитория достигла 464 тыс. пользователей, у Twinby — 256 тыс.

На «VK Знакомства» и «ОК Знакомства», которые не попадают в расчеты Mediascope, приходится 5,4 млн человек, уверяют в холдинге VK . У первого сервиса год к году показатель MAU вырос на 42%, до 4,4 млн пользователей. «ОК Знакомства» полноценно запустились лишь в январе этого года, но месячная аудитория приложения уже превысила 1 млн пользователей.

В Mamba и Twinby не согласны с оценкой Mediascope. По данным Mamba, MAU приложения компании на февраль составило 2,2 млн. У Twinby месячная аудитория на февраль достигла 1,1 млн пользователей, заверили в компании.

По итогам прошлого года аудитория популярных сервисов знакомств в России снизилась. Просели по показателям «Друг вокруг», «Фотострана» и Beboo. При этом новым игрокам рынка удалось нарастить аудиторию.