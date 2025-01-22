В «Одноклассниках» заработал сервис знакомств

Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Приложение рассчитано на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача», сообщает «Коммерсант».

В компании не раскрыли размер инвестиций в запуск, однако источник издания, близкий к холдингу, оценил вложения от 120 млн до 170 млн руб.

Новый сервис доступен в виде мини-приложения внутри соцсети и как отдельное мобильное приложение. По словам представителя холдинга, аудитория сервиса — это пользователи, «ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи».

Дейтинг предлагает поиск партнера по общим интересам и хобби, среди которых упоминают кулинарию, садоводство, дом и дачу, рукоделие, рыбалку. Новый сервис бесплатный, однако в нем существуют встроенные покупки, например, VIP-статус и функция «Взлет», которая поднимает анкету на первое место в разделе «Люди рядом».

Собеседник на рынке сервисов знакомств считает, что запуск отдельного дейтинга для людей с интересами «рассада, рыбалка и дача» может показаться странным. Однако, если посмотреть на российскую демографию, то аудитория старше 55 — это почти треть населения.

Эксперты считают, что новый сервис может найти свою аудиторию при достаточных вложениях в маркетинг, но вряд ли сможет привлечь новых пользователей в сами «Одноклассники». Они также напоминают, что пока не было ни одного удачного запуска дейтинга социальной сетью.

О том, что «Одноклассники» разрабатывают свой сервис знакомств, стало известно осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что он рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете».