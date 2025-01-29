Сервисы знакомств в России потеряли аудиторию

Аудитория популярных сервисов знакомств в России по итогам 2024 года снизилась. Просели по показателям «Друг вокруг», «Фотострана» и Beboo. При этом новым игрокам рынка удалось нарастить аудиторию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Так, активная аудитория самого популярного в России сервиса «Друг вокруг» год к году сократилась на 14,2% до 2,02 млн пользователей. «Фотострана» за год лишилась 17% месячной аудитории активных пользователей: в декабре 2024 года ее посетили 1,15 млн человек. Аудитория Beboo сократилась на 21,4% до 687 тыс. активных пользователей в месяц. Кроме того, с оттоком аудитории на 7% столкнулся сервис Tabor.

Число посетителей выросло лишь у сервисов Mamba и Loveplanet, но незначительно. Аудитория Mamba увеличилась с 1,82 млн до 1,89 млн, Loveplanet — с 748 тыс. до 793 тыс. активных ежемесячных пользователей. Размер аудитории Tinder слишком мал и не проходит статистический порог валидности.

По данным Sensor Tower, произошел существенный рост загрузок сервиса Twinby — с 1,3 млн в декабре 2023 года до 3,3 млн к декабрю 2024 года. Ежемесячная активная аудитория «VK знакомств» возросла на 148% - с 395 тыс. в декабре 2023 года до 978 тыс. в декабре 2024 года, а количество загрузок увеличилось на 357% до 4,4 млн загрузок к концу прошлого года.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что потеря аудитории «Друг вокруг» напрямую связана с ограничениями на прибытие новых мигрантов — именно этот сервис стал местом встреч представителей национальных диаспор. «Фотострана» сокращается из-за естественного усыхания аудитории, снижение аудитории Beboo эксперты объясняют большими проблемами с модерацией.

В этом месяце соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Приложение рассчитано на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача»,