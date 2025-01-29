Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов
СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.01.2025 в 07:20

Сервисы знакомств в России потеряли аудиторию

Нарастить аудиторию удалось лишь новым игрокам

Аудитория популярных сервисов знакомств в России по итогам 2024 года снизилась. Просели по показателям «Друг вокруг», «Фотострана» и Beboo. При этом новым игрокам рынка удалось нарастить аудиторию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Так, активная аудитория самого популярного в России сервиса «Друг вокруг» год к году сократилась на 14,2% до 2,02 млн пользователей. «Фотострана» за год лишилась 17% месячной аудитории активных пользователей: в декабре 2024 года ее посетили 1,15 млн человек. Аудитория Beboo сократилась на 21,4% до 687 тыс. активных пользователей в месяц. Кроме того, с оттоком аудитории на 7% столкнулся сервис Tabor.

Число посетителей выросло лишь у сервисов Mamba и Loveplanet, но незначительно. Аудитория Mamba увеличилась с 1,82 млн до 1,89 млн, Loveplanet — с 748 тыс. до 793 тыс. активных ежемесячных пользователей. Размер аудитории Tinder слишком мал и не проходит статистический порог валидности.

По данным Sensor Tower, произошел существенный рост загрузок сервиса Twinby — с 1,3 млн в декабре 2023 года до 3,3 млн к декабрю 2024 года. Ежемесячная активная аудитория «VK знакомств» возросла на 148% - с 395 тыс. в декабре 2023 года до 978 тыс. в декабре 2024 года, а количество загрузок увеличилось на 357% до 4,4 млн загрузок к концу прошлого года.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что потеря аудитории «Друг вокруг» напрямую связана с ограничениями на прибытие новых мигрантов — именно этот сервис стал местом встреч представителей национальных диаспор. «Фотострана» сокращается из-за естественного усыхания аудитории, снижение аудитории Beboo эксперты объясняют большими проблемами с модерацией.

В этом месяце соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Приложение рассчитано на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача»,

сервис знакомств
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.