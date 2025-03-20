Дайджест по рекламным размещениям банков в феврале 2025

В феврале 2025 года активность банков в продвижении через интернет значительно возросла: число публикаций увеличилось в 2,7 раза, а показатель OTS — почти в 4,5 раза. Положительная динамика заметна у большинства участников рынка — семи из десяти рассмотренных банков. Об этом Sostav рассказали в компании Digital Budget.

Первое место по видимости удержал «Т-Банк», улучшивший результат OTS более чем в пять раз и занявший 41% доли голосов (SOV). Высокими темпами развивался также «Точка Банк», который благодаря этому вышел на вторую позицию, оставив позади традиционных лидеров банковского сектора. Его доля голоса составила 19,7%. Отмечено улучшение показателей и у «Газпромбанка», сохранившего четвертое место по видимости.

Практически на протяжении всего месяца «Т-Банку» удавалось сохранять лидерство по видимости: лишь в самые первые дни февраля его опережал «СберБанк» и «Альфа-Банк», и в отдельные дни — «Точка Банк», чья видимость отличалась крайней волатильностью на протяжении всего месяца. Мы видим, что этот банк в какие-то дни сильно терял свои позиции, в какие-то — критически наращивал. «Сбер» в основном держался на третьем месте.

Заметно конкурировали ВТБ и «Альфа-Банк»: в течение февраля они часто менялись местами и почти всегда следовали друг за другом с минимальным отрывом. Однако чаще обходить соперника в этой гонке удавалось ВТБ.

Газпромбанк преимущественно уступал конкурентам, за исключением редких скачков 9, 13, 14 и 21 числа, когда ему удавалось выйти в ТОП-5.

Форматный сплит по размещениям банков в феврале 2025 года

Самые популярные форматы, используемые банками в своем продвижении на просторах интернета в феврале месяце — это Display Ad и ТГБ-блоки, на которые в совокупности приходится 98,3% всех размещений проанализированных банков.

Размещения абсолютно всех проанализированных банков были представлены в феврале преимущественно именно в этих двух форматах. Лишь в сплите «Альфа-Банка» и «ОТП-Банка» Outstream Video представлено в значимой доле, а именно 9%. У остальных — в небольшом количестве или отсутствует вовсе.

Аналитика пропомостов в VK

В феврале 2025 года самым активным с точки зрения продвижения бренда с помощью промопостов в соцсети VK оказался «Сбер», вновь поменявшийся с «Альфа-Банком» местами. Напомним, что в декабре 2024 года первое место было за «Сбером», в январе 2025 — за «Альфа-Банком». SOV Сбера в феврале 2025 года составила 34,9%. На втором месте по этому показателю оказался «Альфа-Банк» с долей видимости 30,9%. Замыкает тройку лидеров ВТБ, достигший доли в 16,4%.



Больше половины своей видимости «Сбер» обеспечил за счет активного размещения видеопостов. Это единственный банк из представленной десятки, который так активно использует видеоролики в промопостах. ВТБ — стабильно третий.

«Т-Банк» уже второй месяц подряд лидирует по количеству промопостов, количество которых в феврале выросло почти в два раза по сравнению с январем, однако просмотры сильно отстают от лидеров.

«Точка Банк», забравший на себя значительную долю видимости на 400 сайтах, отслеживаемых в рамках продукта Banner Stat, в данном случае оказался одним из последних по SOV промопостов в VK.

С точки зрения показателей вовлеченности лидерами стали «Альфа-Банк», набравший в сумме больше всего лайков на своих промопостах, и «Т-Банк», возглавляющий топ по количеству репостов.

Как и в январе, основное соперничество за видимость для аудитории VK происходило между «Сбером», «Альфа-Банком» и ВТБ. При этом «Альфа-Банк» и ВТБ из недели в неделю сохраняли практически один и тот же уровень присутствия, в то время как «Сбер» на второй и третей неделях наращивал свою активность, забирая львиную долю внимания аудитории в VK.

«Т-Банк» значительно активнее в феврале, чем в январе, и на протяжении месяца конкурировал за видимость своих промопостов в основном с «МТС Банком».

Новые рекламные кампании, запущенные в последнюю неделю февраля

Больше всего новых рекламных кампаний за последнюю неделю февраля было запущено «Сбером», «Газпромбанком» и «Т-Банком», но первый оказался более «креативным» с точки зрения разнообразия визуальных коммуникаций: 16 новых рекламных кампаний с 31 разной коммуникацией.

В последнюю неделю февраля «Сбер», «Т-Банк» и «Газпромбанк» были не просто самыми активными по запуску новых рекламных кампаний и «креативности», но и лидерами по видимости и SOV. SOV «Т-Банка» в этот период еще выше, чем за весь февраль: 47,5% против 41%.

Самой видимой оказалась рекламная кампания «Сбера»: «Бесконечные преимущества для селлеров. Выходи на маркетплейсы со "Сбером"». На втором месте «Газпромбанк», продвигающий свою дебетовую карту с кешбэком 35% под слоганом: «На все самое важное». Третье место занимает «Т-Банк» с рекламой кредитной карты с картинами Эрмитажа.

Самые видимые креативы новых рекламных кампаний банков в феврале 2025 года

Ниже представлены креативы с самой высокой видимостью среди всех новых рекламных кампаний, запущенных в последнюю неделю февраля 2025 года. Это баннеры «Сбера», «Газпромбанка» и «Т-Банка».

«Сбер»

«Сбер» продвигает свои «бесконечные преимущества для селлеров», делая акцент на выгодных условиях при выходе на маркетплейсы.

«Газпромбанк»

«Газпромбанк» с запоминающимся слоганом «На все самое важное» продвигает свою дебетовую карту с кешбэком 35%.

В ТОП-5 креативов по OTS за февраль 2025 года вошли также:

«Т-Банк»

«Т-Банк» выделяется креативом, напоминающем о преимуществах своего приложения, в котором «путешествия, шопинг, авто и дом в одном месте».

«Сбер»

«Сбер» предлагает бизнесу свои счет и сервисы «За 0 рублей для сферы услуг».

Особенно стоит отметить, что «Сбер» был самым многословным и редко повторяющимся в своих текстовых коммуникациях. Даже на похожих между собой креативах мы фиксируем множество вариаций слоганов и рекламных формулировок именно по этому банку.

Самые видимые креативы новых рекламных кампаний февраля 2025

«Альфа-Банк»

Самым видимы креативом новых рекламных кампаний «Альфа-Банка» оказался «Торговля валютой с лицензированным форекс-дилером».

«Ozon Банк»

У «Ozon Банка» самым видимым для аудитории стал креатив, анонсирующий «новые ставки по накопительному счету».

ВТБ

У ВТБ наибольший OTS у рекламного баннера, посвященного премиум бизнес-карте, открывающей «безлимитный проход в бизнес-залы».

Полная презентация исследования доступна по ссылке.