Спрос на новогодние мероприятия для взрослой аудитории в 2026 году вырос на 50% год к году. Так, к середине октября продажи билетов на тематические дискотеки, фестивали, концерты и шоу увеличились на столько же. При этом корпоративных заказов у большинства организаторов стало меньше, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Qtickets.

Москва и Санкт-Петербург обеспечили 59% продаж билетов на взрослые елки против 84% годом ранее. География таких событий расширяется: мероприятия проводят также в Екатеринбурге, Омске и Нижнем Новгороде. В ГК Kassir.ru отмечают, что наиболее востребованный формат — праздничные концерты, на которые приходится около 80% продаж. Среди лидеров текущего сезона — новогодние программы «Уральских пельменей», музыкально-юмористический гала-концерт «Новогодний фестиваль юмора», концерты группы «Кино», Татьяны Булановой и Елены Ваенги.

Детский сегмент, напротив, показывает более сдержанную динамику. По данным руководителя практики медиа, развлечений и спорта OKS Labs by Okkam Марины Шиповой, число проданных билетов на детские мероприятия сократилось примерно на 1%, до 8,5 млн. В денежном выражении рынок вырос на 12%, до 9,1 млрд руб., преимущественно за счет повышения средней стоимости билета. При этом новогодние шоу в четвертом квартале обеспечивают 37% годовых продаж билетов.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) отмечают, что у 60% представителей развлекательной отрасли спрос на новогодние события оказался выше прошлогоднего, тогда как у 80% организаторов стало меньше корпоративных заказов. В ассоциации объясняют это тем, что компании экономят на праздниках, но потребность в развлечениях сохраняется: сотрудники самостоятельно покупают билеты на вечеринки и шоу.

По мнению гендиректора Timepad, рост интереса к взрослым елкам связан с появлением новых форматов досуга — от тематических вечеринок до иммерсивных шоу. При этом увеличение продаж не обязательно означает, что люди стали больше тратить на развлечения: аудитория стала избирательнее и чаще выбирает отдельные события, которые считает оправданными по цене.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали заменять корпоративы на лапту и поощрительные выезды.