ТРЦ Columbus в Москве сменил владельца

Московский торгово-развлекательный центр Сolumbus у метро Пражская перешёл в управление компании «ТПС Недвижимость», следует из записи в ЕГРЮЛ от 7 июня.

«”ТПС Недвижимость” пополнила свой портфель ТРЦ Сolumbus — одним из крупнейших торговых центров Москвы», — подтвердили «РИА Недвижимости» закрытие сделки в компании.

1 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке связанным с «ТПС Недвижимостью» юрлицом — «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед» — 100% долей в уставном капитале контролировавшей торговый центр компании «Мирс», которой владел основной собственник девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев.

О том, что Гордеев договорился о продаже ТРЦ Columbus компании «ТПС Недвижимость» источники РБК сообщали в марте.

«ТПС Недвижимость» принадлежит трасту семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а также дочери миллиардера Аркадия Ротенберга Лилии. Собеседники РБК оценивали сделку в 40−45 млрд руб.

Опрошенные «РИА Недвижимостью» специалисты рынка считают, что стоимость актива находится в пределах 41−49 млрд руб.

Ранее Гордеев пытался продать ТРЦ Сolumbus, площадь которого составляет примерно 278 тыс. квадратных метров, в 2020 году. Переговоры о продаже велись с компанией Malltech, однако они не увенчались успехом.

Сейчас в портфеле «ТПС Недвижимости» около 700 тыс. квадратных метров торговых площадей, включая московские ТЦ «Океания» и «Хорошо!», а также ТЦ «Галерея Краснодар», «МореМолл» в Сочи, «Галерея Новосибирск».