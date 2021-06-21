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21.06.2021 в 11:30

Бразильская активистка Дандара Пагу стала новым лицом Clubhouse

Платформа обновила иконку мобильного приложения

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Clubhouse обновил иконку приложения: лицом соцсети стала Дандара Пагу — бразильская бодипозитив-активистка, борец за права женщин и креатор. Иконка обновится у всех пользователей до конца недели, сообщает Adweek.

Пагу публикует контент, в котором рассуждает о проблемах экономики, расизме и других формах дискриминации. Она выросла в многодетной семье и пережила травмирующий опыт физического и сексуального насилия в детстве и юности.

По заявлению Clubhouse, история Дандары Пагу знакома многим бразильцам, так что платформа гордится тем, что сильная личность, которая преодолела многие трудности в жизни, стала символом соцсети. До Пагу на иконке была изображена американская художница азиатского происхождения Дру Катаока.

Ранее Spotify представил собственную аудиоплатформу Greenroom, работающую по аналогии с Clubhouse. Создавать аудиокомнаты может любой пользователь, для входа в приложение используется учетная запись Spotify.

Clubhouse Dandara Pagu
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