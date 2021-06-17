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17.06.2021 в 05:40

Spotify представил конкурента Clubhouse

Аудиоплатформа Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты

Spotify представил собственную аудиоплатформу Greenroom, работающую по аналогии с Clubhouse. Создавать аудиокомнаты может любой пользователь, для входа в приложение используется учетная запись Spotify. Об этом сообщается на сайте стримингового сервиса.

Приложение доступно в 135 странах мира на iOS и Android, но пока поддерживает только английский язык. Функции приложения аналогичны другим платформам: создать чат может любой пользователь, к нему присоединяются слушатели, модератор дает возможность им высказываться. Комнаты вмещают до тысячи человек.

Особенностью Greenroom является текстовый чат, его можно включать и отключать в любое время. Кроме того, после окончания эфира будет доступна запись, которую можно отредактировать и превратить в подкаст. Летом компания планирует расширить функционал комнат, а чтобы привлечь авторов будет создан фонд монетизации для создателей контента.

О разработке собственного аудиосервиса Spotify объявил в марте. Для этого компания приобрела Betty Labs — разработчика приложения Locker Room. Аналог Clubhouse есть также у Twitter — сервис для голосового общения Spaces, Telegram — встроенная запись голосовых чатов, Instagram — соцсеть предлагает «комнаты» для прямых эфиров в видеорежиме. Готовится к запуску голосовой комнаты и Facebook.

Spotify Clubhouse аудиокомнаты
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