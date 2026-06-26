Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.06.2026 в 08:00

Claude укрепляет позиции на рынке платных ИИ-сервисов

При этом ChatGPT по-прежнему сохраняет лидерство по масштабам аудитории

Число пользователей, оплачивающих доступ к ИИ-сервису Claude от Anthropic, продолжает быстро расти. Так, с января по май 2026 года количество платных клиентов и выручка сервиса увеличились примерно на 75%, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные аналитической компании Indagari.

Эксперты отмечают, что Claude постепенно выходит за рамки аудитории разработчиков и корпоративных клиентов. Дополнительным подтверждением стала статистика образовательной платформы DataCamp, где запросы, связанные с Claude, стали самыми популярными на сайте, обогнав даже общий термин «искусственный интеллект». По данным компании, спрос на обучающие курсы по Claude среди пользователей, занимающихся самостоятельно, за последний месяц вырос в 18 раз, а интерес к ним оказался втрое выше, чем к аналогичным курсам по ChatGPT.

Несмотря на впечатляющую динамику, ChatGPT остается крупнейшим игроком на потребительском рынке генеративного ИИ. По данным Sensor Tower, сервис OpenAI по-прежнему значительно превосходит Claude как по количеству платных пользователей, так и по масштабам аудитории.

При этом, аналитики отмечают, что темпы роста Anthropic позволяют компании постепенно сокращать отставание. В то же время развитию сервиса могут помешать регуляторные ограничения.

Юлия Топольская
Claude
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.