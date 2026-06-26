Claude укрепляет позиции на рынке платных ИИ-сервисов

Число пользователей, оплачивающих доступ к ИИ-сервису Claude от Anthropic, продолжает быстро расти. Так, с января по май 2026 года количество платных клиентов и выручка сервиса увеличились примерно на 75%, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные аналитической компании Indagari.

Эксперты отмечают, что Claude постепенно выходит за рамки аудитории разработчиков и корпоративных клиентов. Дополнительным подтверждением стала статистика образовательной платформы DataCamp, где запросы, связанные с Claude, стали самыми популярными на сайте, обогнав даже общий термин «искусственный интеллект». По данным компании, спрос на обучающие курсы по Claude среди пользователей, занимающихся самостоятельно, за последний месяц вырос в 18 раз, а интерес к ним оказался втрое выше, чем к аналогичным курсам по ChatGPT.

Несмотря на впечатляющую динамику, ChatGPT остается крупнейшим игроком на потребительском рынке генеративного ИИ. По данным Sensor Tower, сервис OpenAI по-прежнему значительно превосходит Claude как по количеству платных пользователей, так и по масштабам аудитории.

При этом, аналитики отмечают, что темпы роста Anthropic позволяют компании постепенно сокращать отставание. В то же время развитию сервиса могут помешать регуляторные ограничения.