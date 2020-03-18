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18.03.2020 в 13:30

CityAds Media: теория коронавируса. Какие сегменты российского бизнеса покажут рост в 2020 году

Стремительный рост продемонстрируют 11 областей

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Ближайшее полугодие станет вызовом практически для каждой сферы экономики страны. Какие сегменты бизнеса могут выиграть от событий, происходящих в мире, проанализировали в международной CPA-платформе CityAds Media.

Двойной удар по мировой экономике от обвала фондовых рынков и вспышки пандемии COVID-19 уже вносит коррективы в бизнес-модели всех современных компаний. Более 70% будут вынуждены пересмотреть годовую стратегию, в том числе и с точки зрения маркетинга. Вместо планируемого годового роста это приведет рынок рекламы к падению на 4−8%.

На первом этапе наибольшему потрясению подвергнутся представители сферы развлечений, HoReCа и туризма. Отмена массовых мероприятий и режим самоизоляции заставят людей отказаться от любых перемещений. Мировые киностудии переносят громкие премьеры фильмов, трафик посетителей торговых центров упал в среднем на 10%.

В то время как офлайн будет подстраиваться под новые реалии, представители интернет-торговли начнут наращивать обороты. Так, в Италии в феврале e-commerce показал рост на 101,5% по сравнению с прошлым годом. Российский рынок не станет исключением. По данным опроса CityAds Media, в ближайшее полугодие стремительный рост покажут 11 сегментов:

  • стриминговые сервисы: фильмы и сериалы по подписке (+51,6%)
  • доставка готовой еды и продуктов (+46,8%)
  • аптеки (+44,7%)
  • мессенджеры и программы для дистанционной работы (+43,9%)
  • средства гигиены и бытовая химия (+43,8%)
  • обучающие онлайн-курсы (+37,5%)
  • игры (+33,1%)
  • клиники (анализы и чек-ап) (+27,3%)
  • новостные ресурсы, СМИ (+22,00%)
  • сервисы по поиску работы (+17,9%)
  • маркетплейсы (+14,1%)

В ближайшей перспективе также будет расти спрос на потребительское кредитование, товары для животных, лотереи и транспорт (такси и каршеринг).

Анна Лопусова, Global CEO CityAds Media:

Сейчас не время для паники. Как бы печально это ни звучало, лучшего случая увеличить ROI от digital-рекламы трудно себе представить. Аудитория очень хочет покупать, а дешевый CPA-трафик может в этом помочь.

Своевременная реакция на пользовательский спрос окажется решающей в гонке за продажи в кризисный период. Уже сейчас мы видим резкий рост в разрезе конверсий и лидов на товары длинного цикла жизни. Помня прошлые кризисы, люди начинают скупать то, что планировали приобрести в долгосрочной перспективе — драгоценности, электронную технику, одежду.

С увеличением уровня изоляции в связи с эпидемиологической ситуацией потребители будут искать замену привычным категориям жизни. Кинотеатры сменят стриминговые сервисы, школьную программу помогут изучить образовательные платформы, встречи перейдут из переговорных в Zoom. Отдельную нишу займет доставка безрецептурных препаратов из аптек.

Трудно представить, какой будет мировая экономика через полгода, но одно известно наверняка. Выживут только те бренды, которые будут играть на опережение и трансформироваться исходя из будущего, которые внезапно наступило еще позавчера.

Cityads Media
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