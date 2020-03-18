CityAds Media: теория коронавируса. Какие сегменты российского бизнеса покажут рост в 2020 году

Ближайшее полугодие станет вызовом практически для каждой сферы экономики страны. Какие сегменты бизнеса могут выиграть от событий, происходящих в мире, проанализировали в международной CPA-платформе CityAds Media.

Двойной удар по мировой экономике от обвала фондовых рынков и вспышки пандемии COVID-19 уже вносит коррективы в бизнес-модели всех современных компаний. Более 70% будут вынуждены пересмотреть годовую стратегию, в том числе и с точки зрения маркетинга. Вместо планируемого годового роста это приведет рынок рекламы к падению на 4−8%.

На первом этапе наибольшему потрясению подвергнутся представители сферы развлечений, HoReCа и туризма. Отмена массовых мероприятий и режим самоизоляции заставят людей отказаться от любых перемещений. Мировые киностудии переносят громкие премьеры фильмов, трафик посетителей торговых центров упал в среднем на 10%.

В то время как офлайн будет подстраиваться под новые реалии, представители интернет-торговли начнут наращивать обороты. Так, в Италии в феврале e-commerce показал рост на 101,5% по сравнению с прошлым годом. Российский рынок не станет исключением. По данным опроса CityAds Media, в ближайшее полугодие стремительный рост покажут 11 сегментов:

стриминговые сервисы: фильмы и сериалы по подписке (+51,6%)

доставка готовой еды и продуктов (+46,8%)

аптеки (+44,7%)

мессенджеры и программы для дистанционной работы (+43,9%)

средства гигиены и бытовая химия (+43,8%)

обучающие онлайн-курсы (+37,5%)

игры (+33,1%)

клиники (анализы и чек-ап) (+27,3%)

новостные ресурсы, СМИ (+22,00%)

сервисы по поиску работы (+17,9%)

маркетплейсы (+14,1%)

В ближайшей перспективе также будет расти спрос на потребительское кредитование, товары для животных, лотереи и транспорт (такси и каршеринг).