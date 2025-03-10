Интересные факты и помощь с домашним заданием: что дети чаще всего спрашивают у ИИ

Самыми популярными темами разговоров у детей с искусственным интеллектом являются интересные факты, также юные пользователи заинтересованы в общении с нейросетью на разные темы (в 70% диалогов). На втором месте — помощь в решении домашнего задания (26%), на третьем — советы по финансам (20%). Об этом говорится в исследовании T-Data. Эксперты проанализировали больше 1 млн обращений детей к «Джуниор-ассистенту».

38% из 70% запросов — просьбы рассказать увлекательный факт. В топе также вопросы о том, что почитать, во что поиграть и какие фильмы посмотреть.

В числе школьных предметов, по которым дети чаще всего задают вопросы нейросети, — математика (56% запросов), физика, химия и биология (39%), русский язык (5%), литература и английский язык (по 2%).

20% запросов к «Джуниор-ассистенту» — это вопросы про финансы. Чаще всего дети спрашивают в целом про деньги (41%), а также интересуются, как накопить (56%). Среди самых популярных целей для накопления — мобильный телефон, компьютер, питбайк, подарок, квадроцикл, наушники, цель оплатить поездку с друзьями в другой город и реализовать свою мечту.

Ранее стало известно, что школьники применяют технологии для обучения. А большинство учителей используют контентные платформы для подготовки к урокам.