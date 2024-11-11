Большинство учителей используют контентные платформы для подготовки к урокам

88% опрошенных педагогов используют контент образовательных платформ для подготовки к занятиям. Также респонденты обращаются к учебной литературе (69%), публикациям в профессиональных сообществах (54%) и видеоматериалам известных авторов (49%). Таковы данные исследования платформ «Дзен» и «Учи.ру».

Больше половины учителей рассказали, что технологии помогают им в подготовке к урокам. 64% из них делают презентации с помощью искусственного интеллекта. Также педагоги применяют технологии для составления тестов и викторин (55%), генерации вариантов заданий (45%), создания плана уроков (45%) и проверки домашних заданий (16%).

64% респондентов используют технологии раз в неделю или чаще. Ещё четверть — раз в месяц, 8% — раз в несколько месяцев.

Основные причины, по которым педагоги не применяют искусственный интеллект в работе: сложность с интеграцией технологий в учебный процесс (49%), вред творческому подходу (3%), недоверие к информации от ИИ (8%).

Каждый третий школьник использует технологии для обучения. Чаще всего к ним прибегают ученики 5−7-х классов, реже всего — старшеклассники. Опрошенным искусственный интеллект помогает разобраться в сложных темах (так ответили 59% школьников), лучше понять домашнее задание (46%), искать дополнительные материалы при подготовке к урокам (46%).

63% родителей сообщили, что их дети не используют искусственный интеллект и другие технологии в учёбе. 8% респондентов не знают ответа на этот вопрос. Треть участников исследования рассказали, что их дети применяют ИИ и голосовые помощники для учёбы.

70% родителей говорят, что технологии позволяют детям значительно сократить время на поиск и обработку информации. Около 40% считают, что ИИ помогает школьникам лучше понять материал. Больше 14% родителей отмечают снижение когнитивной нагрузки на ребёнка благодаря использованию технологий.

Родители перечислили, для чего их дети применяют ИИ: разбор сложных тем, выполнение домашних заданий, подготовка творческих работ, анализ текстов и создание презентаций.

В опросе участвовало больше 18 тыс. респондентов, в том числе 1,2 тыс. учителей, 17 тыс. школьников и 541 родитель.